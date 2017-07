AMPLIAR Lal senadora Carolina Goic

31/07/2017 - Partido mayoritario

Democracia Cristiana chilena a la deriva

La Democracia Cristiana (DC) quedó en estado agónico tras el bochornoso resultado en la Junta Nacional que dejó en incierta posición a su candidata presidencial y timonel de la fuerza, la senadora Carolina Goic.

Detalles.

La votación de la plantilla parlamentaria, que revalidó la repostulación del cuestionado diputado Ricardo Rincón, significó una dura derrota para Goic que había apostado su capital político para impedir que fuera a la reelección por haber sido condenado por violencia intrafamiliar. La tensión que vive el partido -que cumplió 60 años- se da en medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 19 de noviembre, que han desnudado que los diputados en ejercicio han capturado al partido para "cuidarse las espaldas".

El expresidente de la DC, senador Ignacio Walker, reconoció la noche del domingo el bochorno y exhortó al diputado Rincón a dar un paso al costado para salvar la candidatura de Goic, quien anunció que se tomaría unos días para revaluar su postulación.

La DC no lo ha pasado bien estos últimos cuatro años.

Frecuentes han sido sus roces con el Partido Comunista, también en el gobierno; el apoyo débil a las reformas impulsadas por Michelle Bachelet; y -la gota que rebalsó el vaso- desechar las primarias para ir con una candidatura propia a primera vuelta marcando el quiebre al interior de la coalición de centro izquierda.

La decisión le costó que no tenga una lista parlamentaria única para el próximo 19 de noviembre con los partidos eje de la Nueva Mayoría que apoyan al senador independiente Alejandro Guillier. Acusando el golpe, Goic dijo en los últimos días que la DC estaba fuera de la Nueva Mayoría, aunque sus ministros siguen en el gabinete. Y anunció una lista al Parlamento junto a los izquierdistas partidos también pro gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS) e Izquierda Ciudadana.

Desde la recuperación de la democracia en 1990, la DC -que llegó a tener el 27% de fuerza electoral y ganar en primera vuelta las presidenciales de ese año y las de 1994- ha perdido un millón de votos y hoy llega apenas al 13%. En el refichaje bajo la nueva Ley Electoral, apenas sumó 25.842 militantes. Hoy no asistió al comité político en la Moneda, pero la ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez, le tendió una mano cálida por si volviera como "el hijo pródigo".

"Nosotros entendemos que la DC ha estado ocupada esta mañana en asuntos internos. Como Gobierno somos leales, hasta el último día, a la coalición que nos dio origen. Y en eso, por cierto, está el Partido Demócrata Cristiano de quien tenemos la más alta estima", señaló la ministra vocera del Ejecutivo, Paula Narváez.

Tras la Junta Nacional, dirigentes comentaban que ésta es la cuarta vez que la DC traiciona a sus candidatos presidenciales, luego de empujarlos a la carrera para abandonarlos a mitad de camino: Andrés Zaldívar en 1999, Soledad Alvear en 2005 y Claudio Orrego en 2013.

"En esos tres casos fue traición, pero lo sucedido con Goic en la junta nacional es el relajamiento ético más brutal que ha vivido el PDC", señaló el diputado Sergio Espejo, principal soldado de la postulación de la senadora. Para la exministra de Educación y auspiciante del "camino propio", Mariana Aylwin, la DC "se hunde como el Titanic". Algunos dirigentes no creen que la crisis lleve ahora a la escisión, pero no descartan que después de las elecciones, muchos no resistirán ver reducida sus bancadas en las dos Cámaras.

"Muchos van a dar un paso al costado y se van a ir a sus casas", como ya lo han hecho antiguos militantes, como el exsenador y expresidente de la DC, Ricardo Hormazábal, quien no refichó poniendo fin a 53 años de militancia.