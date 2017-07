31/07/2017 - Metalúrgicos

BGH suma nuevos despidos en Tucumán

El secretario general de la Unión de Obreros Metalúrgicos de Tucumán, Marcelo Sosa, confirmó el despido de 42 trabajadores que prestan servicios para BGH Tucumán, según publica el portal Gremiales tucumanas.

Esta es la tercera ola de despidos en la fábrica, en lo que va del año. Ya había habido 25 trabajadores y 27 suspensiones en el primer trimestre.

Sosa, quien además es titular de la CGT Regional Tucumán, recordó que tiempo atrás la gerencia de BGH había asegurado que no se producirían más despidos y que la empresa intentaría mantener el personal para no perder mano de obra calificada, ya que la empresa tiene una política que no permite que se vuelva a incorporar a su planta trabajadores despedidos.