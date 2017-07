AMPLIAR Una imagen de uno de los vertederos de deshechos en Tiltil, a 42 kilómetros de Santiago

28/07/2017 - Batalla contra el gobierno

Poblado chileno se resiste a ser un basurero

Tiltil, comuna rural-urbana a 42 kilómetros de Santiago, se hastió y sus 16 mil habitantes están en pie de guerra contra la decisión del Consejo de Ministros de autorizar un nuevo relleno sanitario en esta localidad.

Detalles.

El martes pasado, el Comité de Ministros (Minería, Energía, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, Salud y Medio Ambiente) aprobó por unanimidad el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, de la empresa Ciclo S.A. El relleno sanitario se emplazará en un área de 43 hectáreas, donde se estima recibirá 161.075 toneladas de residuos anualmente.

Tiltil es una comuna que acumula la mayoría de los vertederos donde se deposita la basura de los santiaguinos, pero este nuevo depósito recibirá los desechos industriales de gran parte del país, desde Atacama al Bíobío, una extensión de 1.500 kilómetros. En protesta a la decisión del Consejo de Ministros, hoy el alcalde Nelson Orellana (independiente) decretó el cierre de 31 instalaciones de relleno sanitario de propiedad de la empresa KDM, dedicada al tratamiento de residuos. La decisión afecta a las obras que no cuentan con recepción final otorgada por la municipalidad ni permiso de obras vigentes. El decreto señala que la empresa realizó modificaciones, sin informar a la Dirección de Obras, por lo que "cabe concluir que la propiedad denunciada cuenta con construcciones irregulares y que vulneran el marco legal correspondiente" y ante ello "procédase a la clausura de las instalaciones KDM". La determinación municipal se produce al día siguiente que los vecinos, apoyados por los parlamentarios de la zona -Guido Girardi, Gabriel Silber y Cristina Girardi, todos oficialistas- anunciaran un recurso de reclamación ante el tribunal ambiental por no tomar en cuenta las observaciones de la comunidad como tampoco el impacto ambiental y potencial peligro que implica el transporte del delicado material por las rutas del país.

Janet Mena, presidenta del Consejo Comunal y Ambiental de Tiltil, denunció que "llevamos demasiado tiempo soportando cargas medioambientales. Hemos tocado muchas puertas sin que nos escuchen pero no bajaremos lo brazos y seguiremos luchando para proteger a nuestras familias y hogares".

Desmintieron a los representantes de la empresa que dijeron que la comunidad estaba de acuerdo con el proyecto. "No vamos a arriesgar la salud de nuestros hijos por migajas ni por ningún valor. Ya aprendimos y no creemos cuando llegan empresas ofreciendo dinero o fuentes laborales porque nunca ha sido así".

Cuestionaron a la vez al alcalde Orellana por no haber detenido a tiempo este proyecto. Consuelo Gamboa, vecina de Caleu y químico de la Universidad de Chile, aseveró que estudió todo el proyecto "y observé que hay muchos aspectos técnicos que no han sido considerados". "Este no es un relleno sanitario común y corriente, consiste en la acumulación de residuos industriales peligrosos. No se trata de tarros de pinturas ni brochas, sino de ácidos, bases, arsénicos, cianuros, de solventes orgánicos por toneladas que se acumularán por 50 años y van a quedar ahí para siempre", describió.

Sabina Martínez, quien vive hace 41 años en la localidad de Runge (el poblado más cercano al relleno), manifestó que "es terrible despertar todos los días con el olor a percolado de KDM, de la podredumbre de Aguas Andina, la fetidez de las chancheras". Acusó la falta de cumplimiento de las normas: "Da pena convivir con las moscas y darse cuenta que el Gobierno no tiene interés en ayudarnos. Es más cómodo tirar sus porquerías en un sector que era muy bonito. Duele ver cómo están matando mi pueblo, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que nos escuchen".

El senador por esta circunscripción, Guido Girardi, explicó que Tiltil "es uno de los pocos lugares de la Región Metropolitana apto para este tipo de proyectos, pero esta zona ya recibe el 67% de la basura domiciliaria de Santiago".

Recalcó que la zona tiene también "dos relaves mineros (Anglo American y Codelco) que son una verdadera bomba de tiempo y la cementera de Polpaico que produce dioxina la sustancia más cancerígenas que el ser humano ha desarrollado". Además, "una fundición de metales, cárceles, chancheras... Ya cumplió en exceso su misión como zona de sacrificio y no hay ninguna razón para que sigan aceptando proyectos que no evalúan de manera sistémica la carga ambiental que tienen".