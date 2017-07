28/07/2017 - Campo

Jaldo aseguró que peligra la siembra de frutilla en Tucumán

El aumento en el costo energético es el mayor problema que enfrentan los empaques de frutilla en la provincia. Facturas de hasta $ 400 mil.

El dirigente afirmó que se entrevistó con los representantes de la Cámara de Frutilleros de Tucumán, quienes le trasmitieron que “no pueden encender las cámaras frigoríficas porque la boleta de luz les llega $300 y $400 mil y ellos son los que abastecen a Arcor y a empresas multinacionales. Si la tarifa de la luz no se modifica, nosotros el año que viene no plantamos frutillas. Los empaques no tienen manera de hacerle frente a los costos. Qué va a hacer toda esa mano de obra desempleada, de esto vive todo Lules y jurisdicciones vecinas. Qué va a hacer esta pobre gente”.

Junto al gobernador, Juan Manzur, hablamos con la Cámara y vamos a trabajar con el Ente Regulador para lograr una tarifa especial. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a ver de qué manera los podemos ayudar para que el año próximo se pueda plantar frutilla y que la gente siga trabajando. Pedimos a los dirigentes de Cambiemos Tucumán, con mucho respeto, que sean un poco más responsables y vean qué está pasando en la economía”.

Bloque por Tucumán

Jaldo explicó que cuando llegue al Congreso de la Nación propondrá conformar un bloque en defensa de Tucumán. “Voy a ser el primero en hablar con los otros diputados para defender las economías regionales. Hoy se eligen cuatro diputados pero continúan cinco legisladores nacionales que ya están en la cámara. Es importante que trabajemos juntos por la Provincia”, finalizó.

Crisis en la balanza comercial

Con respecto al flujo del comercio internacional, Jaldo opinó que la balanza comercial muestra índices deficitarios. “Hemos importando más de lo exportado. Hay que hablar con las textiles de Alderetes; con Alpargatas; y con los productores de cuero y cerdo, que se están fundiendo porque se está importando carnes”.

El Precandidato afirmó, además, que Tucumán tiene sus economías regionales: “el limón y el arándano está llegando a los países más importantes del mundo; y hay mucha gente que depende de la industria azucarera, por lo que es necesario dialogar con Nación. Nosotros respetamos al Presidente, sólo le decimos que no estamos de acuerdo con las políticas económicas que su gobierno impulsa”.