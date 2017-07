27/07/2017 - Cuba

El "boom" del turismo se mantiene

Pese a Donald Trump, Cuba sigue con su alza en la industria turística, que logró atraer a tres millones de viajeros desde enero pasado hasta el 25 de julio, una cifra lograda 75 días antes que en 2016.

El ministerio del Turismo divulgó su cifra parcial para probar que "todo va bien" en ese sector, uno de los que más ingresan divisas a la economía nacional, pese a las nuevas medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos sobre el "deshielo", que según expertos "desalientan" las visitas de estadounidenses a la isla.

En mayo último se anunció el arribo de dos millones de turistas foráneos 39 días antes de la fecha en que se logró el mismo número el año pasado. Ahora, la nota oficial describió como una "tendencia" las llegadas de viajeros de vacaciones. Se reiteró que los principales mercados emisores de la isla siguen siendo Estados Unidos, a pesar de las restricciones, Canadá, España, Francia, Italia y Alemania.

En un discurso en Miami, Florida en junio, Trump anunció que comenzaba a desmontar medidas asumidas por su antecesor el demócrata Barack Obama en cuanto al proceso de mejoría de relaciones con la isla. En ese momento no canceló los numerosos viajes de aerolíneas de Estados Unidos a ciudades isleñas ni rutas de cruceros, pero sí eliminó los viajes individuales de sus ciudadanos en el contexto de los llamados "Contactos Pueblo a Pueblo".

Ello significa que los turistas "americanos" pueden seguir viniendo aunque en grupos integrados a 12 esferas de interés sobre lo que pasa en este país, como el cultural, económico, artístico y otros.

La nueva estadística se publica en La Habana dos días después que en Washington la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) informara que el gobierno de Trump sigue "trabajando" en las regulaciones sobre su política hacia Cuba. La entidad subordinada a la Secretaría del Tesoro, encargada de vigilar el cumplimiento del embargo a la isla, aclaró en su publicación "Preguntas Frecuentes", que esas acciones dictadas por el republicano también afectarán "a ciertas categorías de viajes educativos, así como viajes en apoyo al pueblo cubano".

Agregó, no obstante, que los ciudadanos que viajan a Cuba legalmente bajo las categorías de viajes permitidos, o sea los contactos "pueblo a pueblo" no tendrían que solicitar licencias.

No hay una fecha definida para las llamadas nuevas reglas.

Por su parte, la industria nacional del ocio trata de mantener su "boom", que en el primer semestre de 2017 le trajo ingresos por mil 500 millones de dólares. También apunta a los cinco millones de arribos en 2018. "No se puede negar que aún existe incertidumbre con lo que pueda hacer Trump. El mejor antídoto es dedicar los esfuerzos a otros destinos que no fallan, como el de Canadá, algunos europeos y latinoamericanos que van en ascenso", dijo a ANSA un economista local especializado en turismo que pidió no se publicara su nombre.

"No se mucho de política pero creo que los turistas desde Estados Unidos van a seguir llegando. Veo mucho interés", comentó por su parte Paul, quien pasó por La Habana de vacaciones junto a algunos amigos en un gran crucero de la firma de su país, la Norwegian.

Aseguró que no estaba bien "informado" sobre las reducciones al "deshielo" con Cuba dictadas por Trump pero que planeaba volver a fines de año para una estancia mas larga. (ANSA).