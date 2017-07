AMPLIAR Pablo Iglesias, líder de Podemos

27/07/2017 - Europa

Iglesias convencido de poder jaquear a Rajoy

Podemos y el Partido socialista (PSOE) están condenados a entenderse y pueden formar un gobierno de coalición antes de que termine la legislatura "para sacar" al presidente, Mariano Rajoy, de La Moncloa, dijo ayer Pablo Iglesias a un grupo de corresponsales, ANSA entre ellos.

"Para sacar al PP del poder estoy dispuesto a hacer una coalición de gobierno con el PSOE. No es imposible antes de que termine la legislatura (en 2020). Creo que vamos a conseguir ponernos de acuerdo con el PSOE, no tanto por los líderes sino por la realidad", afirmó Iglesias.

El PSOE y Podemos ya intentaron sin éxito el año pasado formar una coalición para evitar que Rajoy, ganador de las elecciones sin mayoría absoluta, siguiera en La Moncloa. "Estábamos dispuestos a hacer un gobierno alternativo pero no a que se despreciaran nuestros votos", comentó ahora Iglesias sobre las frustradas negociaciones. Este año una moción de censura presentada por Podemos no prosperó debido a la abstención del PSOE, que se quejó de que Iglesias no se lo comunicó previamente.

Según Iglesias, "se podría hacer una nueva moción de censura con el PSOE y contando con el apoyo de los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (PdCat). Son acuerdos difíciles pero se pueden explorar", dijo. Podemos, partido surgido en 2014, se disputa con el PSOE el electorado progresista de España.

En las últimas elecciones Podemos, que se alió con Izquierda Unida, obtuvo 5 millones de votos, el 21%, y 71 escaños en el Congreso; y los socialistas 5,4 millones de votos, el 22%, y 85 escaños.

Según Iglesias, "el PSOE ha entendido que no va a desaparecer, que va a seguir siendo un partido fuerte en ciertos territorios (como Andalucía, Castilla La Mancha) y en edades por encima de los 50. Podemos seguirá creciendo en ciudades como Madrid y Barcelona y entre los jóvenes".

Podemos acaba de entrar en el gobierno regional de Castilla La Mancha, liderado por el PSOE, convirtiéndose en el primer ejecutivo de una región en el que entra la formación de Iglesias. Además, Iglesias y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, acordaron hoy solicitar de forma conjunta la comparecencia urgente del presidente, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados para explicar por qué no asume responsabilidades políticas por los casos de corrupción de su partido, que le llevaron ayer a declarar como testigo ante el tribunal.

Tras su declaración, Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por la "dignidad" de la democracia. (ANSA).