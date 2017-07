27/07/2017 - El oro nego tocó su máximo nivel

El petróleo superó los u$s 49 por primera vez en dos meses

El precio del petróleo cerró este jueves en alza en Nueva York sostenido por la esperanza de un reequilibrio del mercado tras la caída de las existencias de Estados Unidos.

El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en setiembre anotó su cuarto avance en fila y cerró a 49,04 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex) tras subir un 0,6% (29 centavos) con relación al miércoles.

Los precios, que la noche del miércoles llegaron a sus mejores valores desde mayo, iniciaron la sesión en baja pero después emprendieron rumbo al alza.

"Esto es la continuación de la reacción al informe del miércoles sobre las reservas de Estados Unidos", dijo Mike Lynch de Strategic Energy & Economic Research.

Las reservas estadounidenses de crudo cayeron por cuarta semana seguida y también se redujeron los inventarios de gasolina y destilados.

"Esta masiva baja de las reservas de productos petroleros durante las últimas semanas alimentó el entusiasmo de los inversores que apuestan al alza de precios y piensan que empiezan a tener efecto las medidas de la OPEP" para reducir la oferta y sostener los precios, estimó Lynch.

Analistas del banco BNP Paribas señalaron sin embargo que "de momento las exportaciones de la OPEP no muestran una disminución respecto a octubre de 2016; que es el mes tomado como referencia en el acuerdo de reducción de la producción".

Sin embargo desde comienzos de esta semana varios países del Golfo reiteraron su intención de reducir las ventas desde agosto.

El de Texas (WTI) para entrega en septiembre desciende un 0,3% a u$s 48,58 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

• Oro

El precio del oro subió un 0,7% a u$s 1.259,90 este jueves y alcanzó su nivel más elevado en seis semanas, impulsados por coberturas cortas y por la devaluación que se produjo en el dólar por expectativas de que las tasas de interés de Estados Unidos se mantendrán bajas por más tiempo.

El miércoles, la Reserva Federal mantuvo sin cambios sus tasas de interés pero se mostró menos confiada acerca de una aceleración de la inflación.

Tras el comunicado del banco, el índice dólar cayó y los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subieron. El declive en la divisa estadounidense abarata al oro para los tenedores de otras monedas.

"En el último tiempo, el oro se ha beneficiado mucho por la baja del dólar más algunas coberturas cortas en el mercado de futuros", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

Por su parte, Mark To, jefe de investigación de Wing Fung Financial Group en Hong Kong, dijo que "considerando que la Fed ve que el riesgo de corto plazo de la economía es neutral, no creo que el mercado anticipe una tercera subida (de las tasas) en el futuro próximo o al menos en este trimestre".

El oro es sensible a las alzas de costos del crédito en Estados Unidos porque elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes y al mismo tiempo impulsan al dólar, moneda en la cual se comercializa.