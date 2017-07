26/07/2017 - Terminó el show en Diputados

Cambiemos fracasó en expulsar a De Vido

Tras más de nueve horas de sesión especial, el oficialismo logró apenas 135 votos afirmativos y quedó lejos de los dos tercios que necesitaba para excluir al ex ministro de Planificación de la Cámara de Diputados

Cambiemos finalmente quedó lejos de los dos tercios de los votos que necesitaba en Diputados para expulsar del cuerpo al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Apenas logró reunir 135 legisladores a favor de la exclusión, mientras hubo 95 votos en contra y 3 abstenciones. Estuvieron presentes 237 diputados, por lo que el oficialismo hubiera requerido de 158 votos faborables.

En una sesión especial plagada de cruces picantes, el diputado del PRO Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el primer orador: defendió el dictamen para separar a De Vido y esgrimió que “el principio de inocencia no es absoluto”.

Luego De Vido tomó la palabra y aclaró que no lo hacía para ejercer su derecho a defensa porque no encontraba “ legitimidad en el método que utilizaron” para intentar echarlo. “Un grupo de legisladores pretende arrebatarme la banca que legítimamente me dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires con su voto”, denunció y sostuvo que lo señalan con “un dedo acusador cargado de una vergonzosa moralidad oportunista”. “Me he presentado ante cada requerimiento de la justicia, nunca me amparé en fuero parlamentario alguno”, añadió.

El ex funcionario dijo ser el blanco de “un plan sistemático de marketing escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri”, en referencia a Jaime Durán Barba. Luego citó una frase del libro “El arte de ganar” del consultor ecuatoriano, en el que recomienda que para triunfar en una campaña política “el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a incluso terminar con su propia vida”.

“Soy responsable de todo lo que hicimos en estos años, de todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina. Con los presidentes que me designaron, con los gobernadores y los intendentes que me acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes”, manifestó al dirigirse al pleno de la Cámara. Sostuvo que las causas judiciales en su contra tienen “la misma liviandad con la que se discutió en estos días el encuadre legal” para intentar destituirlo: “nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista”.

Tras la intervención de De Vido tomó la palabra la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien reconoció: “yo veo que hoy seguramente no lleguemos a los dos tercios”. Sin embargo dijo que para ella era “un milagro” poder estar en esa sesión y redobló su campaña contra la izquierda por no acompañar el dictamen del oficialismo. “Cuando enjuiciamos a la corte menemista perdimos una votación, también por la izquierda, se retiró Zamora”, rememoró y apuntó: “¿Saben qué hacen ahora? Tampoco están”.

“Acá no hay gatopardismo, es blanco o negro, acá hay protección y participación o hay limpieza del país”, insistió Lilita y puso sobre la mesa la intención electoral de la embestida al pedir que “cada nombre y apellido figure en todos los lugares y que sea la sociedad la que decida si quiere la verdad o si quiere la impunidad”. De inmediato, aclaró que la cuestión “no es electoral” para ella. “Yo recé durante años que el más corrupto de la historia de este país llamado De Vido y Néstor Kirchner, que dios lo tenga en su gloria, yo esperaba este momento para denunciar este saqueo y gracias, gracias a dios de darme esta oportunidad”, completó.

Carrió además señaló que “la responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban vota ladrones” y dejó una amenaza para el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof. “El próximo sos vos Kicillof”, le anunció al señalarle una supuesta defraudación en el arreglo del pago a Repsol por la estatización de YPF.