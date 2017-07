26/07/2017 - Crisis M

¿Cerrarán los Talleres Ferroviarios?: Una opinión desde adentro

Un trabajador ferroviario y periodista habla sobra la preocupante realidad que viven adentro de los Talleres Ferrioviarios de Tafí Viejo

Ariel Espinoza, Ferroviario y Periodista taficeño, nos explicó sobre los planes de jubilación que promulgó el Gobierno Nacional y la necesidad de contratar personal. "Hoy en día en la planta operativa somos 78 trabajadores los que pertenecemos a la empresa 'Trenes Argentino Carga, Línea Belgrano'. Desde enero el gobierno de Mauricio Macri implementó un plan de retiro voluntario y jubilación anticipada. Para nosotros la situación es preocupante porque se va menguando la cantidad de trabajadores activos y se recienten todas las tareas. Además no se contrata nuevo personal, para octubre quedaremos 40 trabajadores" agregó.

Ariel explica que los Talleres lejos de estar obsoleto siguen trabajando, aunque no como antes, en las reparaciones de vagones: "Nosotros hacemos alistamiento liviano, mantenimiento de frenos de los vagones de la línea Belgrano. Programado liviano y preventivo. Reparaciones y reconstrucciones generales. Tenemos un gran porcentaje de lo que es un gran taller, fabricamos diferentes partes".

¿Fue una gran apuesta el Tren para el Gobierno Nacional por qué no se materializa en la reactivación de los Talleres de Tafě Viejo?

Hay una confusión generalizada. Lo único que el Plan Belgrano tiene en común con la línea Belgrano es el nombre. No hay peor mentira que una verdad a medias. Todas las inversiones, de las compras que se hicieron a China de materia rodante se hizo en el gobierno anterior, pero salvando la “grieta” los 3 mil vagones no se construyen en un par de años sino que vienen de muchos años, de los acuerdos que hacen entre los Estados desde el año 2007.

Los Planes que tiene La Nación no son las mismas inquietudes que nosotros. El Taller necesita sobre todas las cosas personal pero hay una cuestión estratégica. Nadie habla del tramo ferroviario Ramal C, desde la Estación Ferroviaria Tucumán CC hacia el Norte. Pasando por Tafi Viejo, Trancas, etc. Nadie se ocupa porque se está trabajando en el Ramal C8 que va por el Este de la provincia. Desde Las Cejas hacia Rosario de la Frontera en Salta.

Esto es un tiro de gracia para Tafi Viejo porque los trenes se centraron para el otro lado del Rio Sali. Todos los grandes cargadores de grano, azúcar, cemento, etc van a poder mas toneladas de material porque el tren es mas largo y mayor potencia. En este Ramal tenemos un problema de ocupación territorial. Que son los barrios humildes a la vera del tren. Hacen un daño terrible porque los maquinistas son agredidos a pedradas. Pero tampoco hay políticas para realizar un camino de vía. Este camino va en camino a clausurarse.

Se implementó el plan de retiro voluntario: el Plan Puente y el Plan Jubilado

Plan Puente:

Abarca desde los 58 hasta los 60 años y desde los 60 hasta los 65 años con dos modalidades. El pago del 70% del sueldo en la primera etapa con un 9% que pueden optar, si lo paga la empresa tienen obra social y aporte jubilatorio. Además debería estar sujeto a las negociaciones paritarias como un activo pero no le pagaron a un compañero. En la segunda, reciben como una liquidación final. Luego hasta los 65 años, se paga el 80% hasta que cumplen la edad jubilatoria legal. El problema es que se desvinculan de la empresa, esos cargos no se van cubriendo.

Plan Jubilable:

Son aquellos agentes ferroviarios que ya superaron la edad. Tenían la edad pero no los años de aportes. Hay especialidades que no tienen las otras industrias metalmecánicas. Corresponde a gente que tiene saberes previos. Se jubilan con la mínima pero le pagan un porcentaje y se van. A muchos le conviene, por más que lo indemnicen no llegan ya con la edad. Tampoco se reemplaza.

¿En qué situación se encontraban a principio de año?

Nosotros en enero eramos 115 trabajadores y pasamos a ser 80. Actualmente somos 78. Se fueron 27 con la primera etapa de estos planes. Ahora hay 32 más en la lista. Vamos a quedar menos de 40 personas. Vamos en camino a un cierre.

Trabajaremos mínimamente. La nave operativa tiene dos hectáreas, es imposible con nuestro personal. Esto no es grande por antojo, estamos hablando de vagones que tienen entre 15 y 20 toneladas. Tiene su complejidad. Además es difícil encontrar hoy en día alguien que sepa hacer eso. El problema es que la incorporación de personal depende exclusivamente del Minsterio de Transporte de la Nación.

ElPeriódicodelNorte.com