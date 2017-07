AMPLIAR Tibisay Lucena presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela

25/07/2017 - Contra la conspiración

Venezuela a cuatro días de la Asamblea Nacional Constituyente

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó ayer que ya se han tomado 13.886 centros de votación a escala nacional, lo que supone el 95,67 por ciento del total.

Detalles.

El próximo domingo tendrá lugar una de las elecciones más importantes de la historia reciente de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente se presenta como la única solución viable al conflicto político que vive el país desde hace más de tres meses. El domingo 30 de Julio, los ciudadanos deberán elegir a 545 constituyentistas que tendrán por delante la difícil tarea de reformular la Carta Magna de la República de Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral ha desplegado a contrarreloj toda su maquinaria para que el día 30 de este mes no haya fallos. Desde el pasado 21 de julio se instaló el Plan República en el país como principal medida de seguridad. Si bien el Plan República (el despliegue de las fuerzas armadas en las calles para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada electoral) no es una novedad en los comicios de Venezuela, la novedad de este año es que se ha desplegado nueve días antes de las elecciones y no tres como suele ser habitual.

Los militares, encargados de custodiar los centros de votación y de gestionar la logística de la maquinaria electoral, se posicionarán en un radio de 500 metros alrededor de los colegios (habitualmente suele ser a 100 metros). Para este año, más de 200.000 efectivos se han desplegado en un total de 14.515 centros.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó durante la jornada del martes que ya se han tomado 13.886 centros de votación a escala nacional, lo que supone el 95,67 por ciento del total. Lucena aseguró que con total satisfacción se ha culminado la producción de las 30.431 máquinas de votación (el 100 por ciento del total). Así mismo, se ha realizado ya el despliegue de los equipos tecnológicos y el material electoral en el 92 por ciento de los estados. Quedarían pendientes los estados Distrito Capital y Miranda.

Por su parte, y debido a la coyuntura especial en la que se desarrollarán estas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el CNE pondrá a disposición de los electores centros de votación de contingencia para los ciudadanos que vivan en alguna de las 76 parroquias del país consideradas sensibles en lo que a seguridad se refiere debido a que han sufrido ataques violentos por parte de la oposición. En el área metropolitana de Caracas se habilitará un centro de contingencia en el Poliedro donde podrán votar los electores del municipio Chacao. Las parroquias de Baruta, El Cafetal, El Paraíso, El Valle, La Vega, Petare y El Hatillo (excepto su zona rural) también contarán con centros de este tipo.

La maquinaria electoral y la plataforma tecnológica estarán listas el próximo domingo a las 06H00 hora local. Antes de eso, los postulantes tienen todavía hasta este jueves 27 de Julio para finalizar su campaña electoral. Ese mismo día habrá un gran acto de cierre de campaña a nivel nacional en Caracas. Las ferias electorales continuarán también hasta esa fecha en todo el país. Son puntos informativos donde se están realizando simulacros de cómo será la votación para que los ciudadanos venezolanos conozcan todo el proceso.