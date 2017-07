AMPLIAR Nuevo cruce entre Manzur y Cano

24/07/2017 - Campaña

Manzur desestimó la visita de Macri y Cano la defendió

El gobernador Juan Manzur aseguró que no sabe nada de la visita de MAcri, mañana a Tucumán. El presidente llega a la provincia para apoyar al candidato de Cambiemos, José Cano.

“Nadie me habló”, dijo Manzur. “(La noticia) no me genera nada porque no sé nada”, añadió. El Gobierno provincial volvió a mostrar indeterminación ante la posible visita de Mauricio Macri a Tucumán para respaldar las candidaturas de José Cano y del resto de la lista de Cambiemos para el Bicentenario, en plena campaña para las primarias (PASO) de agosto.

El Presidente arribará cerca del mediodía a Termas de Río Hondo y de allí se trasladará a Tucumán donde tiene arreglada actividades con jubilados, jóvenes y trabajadores, en la Residencia Universitaria de Horco Molle. Durante la tarde retornaría a la Capital Federal.

En este sentido, el primer precandidato a diputado nacional por el Frente Cambiemos en Tucumán, José Cano, dijo que Macri "esta en su derecho" de viajar a la provincia para apoyar a sus candidatos, al salir al cruce del cuestionamiento hizo el gobernador.

"Se muestran molestos porque Mauricio Macri viene a acompañar la lista de Cambiemos y a compartir el día con los tucumanos, señaló Cano, ex titular del Plan Belgrano, cargo que dejó para avocarse a la campaña electoral de las PASO del próximo 13 de agosto.