23/07/2017 - Presidenciales

La candidatura de Guillier, con avales de la izquierda chilena

"Ya están las firmas" para inscribir al senador independiente pro gobierno, Alejandro Guillier, como candidato de la izquierda oficialista en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

"Sólo falta validarlas para no tener sorpresas en el Servicio Electoral, y calculo que eso proceso nos llevará una o dos semanas más", dijo hoy el ex rostro de noticias de televisión en reunión con la Asociación de corresponsales de la prensa internacional en Chile. De acuerdo al análisis del ex presidente del Colegio de Periodistas (2005-2007), "Chile cambio, y de ello da cuenta mi candidatura como independiente, en un país de gran tradición histórica de partidos, de gran estabilidad". Guiller abundó que Chile durante más de un siglo y medio siempre tuvo un Estado ordenado que dirigía, y la representación se daba casi únicamente a través de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, más aportes de la Iglesia y la Masonería.

Esa larga tradición hace que la gente, añadió, "quiere cambios con orden, cambio gradual, no le gusta la incertidumbre sino la claridad de lo que se va a hacer", en una velada alusión al proyecto transformador del Frente Amplio de romper con la tradición. Guillier, 63 años, señaló que el desafío de su campaña es "tratar de combinar el hecho de ser una persona que buscó la gente fuera de las estructuras partidarias, y lograr un equilibrio que es bien difícil de manejar: una nueva forma de gobierno, más abierta, transparente y horizontal con las tradiciones políticas".

Consciente de las tensiones que ha provocado su candidatura en los partidos políticos de la coalición de gobierno, el actual senador independiente insistió que "Chile cambio, y cambio más que los partidos". Ante ello, planteó que las fuerzas partidarias deben "evolucionar hacia instituciones no jerárquicas, no burocráticas, sino más en red, el estado en red, los partidos tienen que tejer redes".

Ahora bien, añadió, la gente va a exigir participar, y no necesariamente a través de la estructura partidaria y, por eso, "la gobernanza va a ser más compleja porque se va a tener que dar captando al mundo social, los profesionales, a los movimientos. es decir, la gobernanza ya no va a ser de la cúpula, sino también con la calle". Auspició también la renovación de los liderazgos y mencionó que hay toda una generación, que hoy tiene 40 años, que durante toda su vida ha visto a las mismas personas en la conducción del poder necesidad de un cambio.

"Hoy la gente quiere sentirse parte del país", reclamó con vigor. Guillier competirá en primera vuelta el próximo 19 de noviembre con el ex presidente Sebastián Piñera, de la coalición de derecha Chile Vamos; la periodista Beatriz Sánchez, del Frente Amplio; la senadora Carolina Goic, de la Democracia Cristiana; Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista; y José Antonio Kast, por la ultraderecha.