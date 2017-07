19/07/2017 - En General

HIJOS reafirma que no se reconcilian con genocidas

En el siguiente texto desde HIJOS Buenos Aires repudiaron la banalización del diario La Nación respecto al genocidio y la desaparición de persona

Ante la publicación en los últimos tiempos de diversas y variadas notas donde hijxs de genocidas mantienen encuentros con hijxs de desaparecidos, pero especialmente por la realizada por periodistas del diario La Nación que tienen publicado ya un libro donde reúnen testimonios de hijos de genocidas que defienden a sus padres y que publicaran en la revista Anfibia la nota titulada "Que tu viejo rompa el silencio", Carolina Arenes y Astrid Pikielny, las y los H.I.J.O.S. de la Provincia de Buenos Aires queremos expresar:

Sin entrar en ningún análisis sobre lxs involucradxs en esos encuentros creemos que el tratamiento periodístico banaliza el genocidio y la desaparición de personas. Al reducir los crímenes de lesa humanidad a cuestiones espirituales, encuentros deshistorizados que proponiéndoselo o no ponen nuevamente en agenda la teoría de los dos demonios en un contexto de avance de la impunidad a través de las prisiones domiciliarias y el ilegal 2x1.

En la nota se nombra a hijos de represores, como asistentes a esa “reunión” que tienen una amplia trayectoria en la defensa de los genocidas y en el ataque permanente al proceso de justicia que se lleva adelante en la Argentina contra los genocidas, ejemplo en el mundo, que ellos consideran ilegítimo.

Estamos convencidxs que este tipo de notas solo apuntan a la confusión generalizada, para instalar la idea del perdón y la reconciliación, tan mentada sobre todo por la iglesia católica y por las actitudes negacionistas del gobierno actual.

Repetimos, como siempre hemos sostenido, ya que es uno de los puntos básicos de nuestra conformación como agrupación que en Argentina NO existieron dos demonios, sino solo uno, que fue el Terrorismo de Estado y que desapareció planificadamente a 30.000 personas.

Reafirmamos otro de nuestros puntos básicos en H.I.J.O.S., y sin dudas el que con más fuerza hemos sostenido junto a los demás organismos de DDHH: militamos por el Juicio y Castigo y es por eso que No Olvidamos, No Perdonamos y NO NOS RECONCILIAMOS.

Reivindicamos, también como un eje de nuestro colectivo de H.I.J.O.S., la lucha de nuestros padres y madres, militantes sociales, políticos y revolucionarios populares, que dejaron sus vidas en pos de una patria mejor.

Seguiremos levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y para los genocidas asesinos seguiremos exigiendo que el único lugar sea la cárcel común perpetua y efectiva.

Le decimos NO a cualquier intento de reconciliación, y exigimos al periodismo profesionalidad, respeto y que no contribuya a la confusión sobre la necesidad de justicia frente a crímenes de lesa humanidad que forman parte del acervo democrático de nuestro país como se demostró en la movilización contra el 2x1, y que no tolera ningún tipo de impunidad.

En Derechos Humanos ni un paso atrás.

H.I.J.O.S. Provincia de Buenos Aires

H.I.J.O.S. Almirante Brown

H.I.J.O.S. Avellaneda

H.I.J.O.S. Bahía Blanca

H.I.J.O.S. Escobar- Campana-Zárate

H.I.J.O.S. Florencio Varela

H.I.J.O.S. La Matanza

H.I.J.O.S. Lanús

H.I.J.O.S. La Plata

H.I.J.O.S. Lomas de Zamora

H.I.J.O.S. Quilmes

H.I.J.O.S. Necochea

H.I.J.O.S. San Vicente