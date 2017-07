18/07/2017 - Demanda

Bagalleros intensificarán cortes en puente internacional en frontera con Argentina

Los bagalleros en su segundo día de bloqueo indicaron que intensificarán sus medidas si las autoridades nacionales y departamentales no atienden las demandas de su pliego petitorio histórico, ya que de momento, manifiestan que no habrían recibido una respuesta para entablar una reunión para la solución del conflicto.

Detalles.

El presidente de la Asociación de Bagalleros de Yacuiba, Venancio Ochoa, refirió que aún no recibieron respuesta de parte de autoridades para la solución a sus demandas, en tal sentido, a partir de este día jueves intensificarán sus medidas, por lo que familiares de este sector se sumarían al bloqueo.

"El día jueves entramos con todos nuestros hijos en el bloqueo, porque si no defendemos nuestro trabajo, no vamos a tener ni para el recreo de ellos" sostuvo.

De igual manera, expresó que de haber una posible intervención al sector para que levanten el bloqueo, se mantendrán firmes en su posición, puesto que advierten con sostener su petición hasta que se establesca una reunión con las autoridades y se ponga solución a este conflicto.

Ochoa, afirmó que los trasiegos de mercaderías piden la presencia de autoridades nacionales en Yacuiba para atender las demandas del sector. “Pedimos que el alcance de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF) sea para toda la región autónoma del Gran Chaco; Yacuiba, Villa Montes y Carapari. Exigimos la devolución de mercadería decomisada a comerciantes de Yacuiba, según convenio del 2002”, que indica un voto resolutivo del sector. Ochoa afirmó que la medida se asumió luego de innumerables reuniones con autoridades nacionales y departamentales, sin llegar a acuerdos favorables para el sector.

Por su parte la representante del Defensor del Pueblo, Carola Romero, informó que se hicieron comunicaciones escritas solicitando la presencia del Viceministro de Política Tributaria para establecer respuestas concretas sobre este problema, sin embargo, mencionó que de parte del viceministerio se habría delegado a las autoridades departamentales para que sean ellos quienes coordinen las petiones que exige el sector bagallero.

Tras varias reuniones de diálogo infructíferas para lograr una solución integral a la problemática que viven los bagalleros de la ciudad de Yacuiba, el Concejo Municipal de esa ciudad ha solicitado con antelación al Gobierno Nacional abordar el tema a fondo y evitar los bloqueos recurrentes en el Puente Internacional que une a Bolivia y Argentina, paso que está tomado por el sector que exige la atención a un pliego petitorio histórico. El presidente de la Asociación de Bagalleros de Yacuiba, Venancio Ochoa, explicó que el reclamo principal del sector es por el certificado de origen, modalidad de ingreso de mercadería que utiliza al transporte por tren o camión, donde el pago arancelario es mucho menor que mediante el régimen de mínima cuantía, que permite a los bagalleros poder transportar las cargas. “Estamos obligados a esta extrema decisión de bloquear; pedir disculpas a todos los pobladores de Yacuiba, de Salvador Mazza, al transporte internacional. Solamente hay que esperar que las autoridades, como son conocedoras de este tema que viene desde hace mucho tiempo, nos den una respuesta favorable. El pedido puntual es que nivelen el arancel de la mínima cuantía con el nivel de la exportación general”, aseveró Ochoa.

Indicó que otra de las demandas es por el alcance de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF) para que sea válida en toda la Región Autónoma del Gran Chaco, es decir Yacuiba, Caraparí y Villa Montes. También exigen la devolución de mercadería decomisada por la Aduana Nacional a comerciantes. Si bien en los últimos meses se han tenido reuniones con el Gobierno Nacional, Ochoa indicó que esperan ahora se ejecuten acciones concretas a sus demandas, por lo que pidió a la Asamblea Regional del Chaco, al Comité Cívico, al Municipio y a la Subgobernacíon estar presentes en el próximo encuentro que piden sea en su jurisdicción.

El concejal de Tarija Para Todos (TPT), Mario Cavero, señaló que el Concejo Municipal, sabiendo de las advertencias del sector con iniciar medidas, remitieron copias del Voto Resolutivo a la Aduana Nacional y a los Ministerios competentes para que se evite llegar al bloqueo, que aseguró afecta a todos al ser este el punto de intercambio comercial, exportación, importación y de entrada de turistas que van hacia Santa Cruz.

Filas de camiones varados y un flujo tumultuoso de personas particulares se vieron desde la jornada de ayer en el Puente Internacional, ubicado en el Distrito 1 de la ciudad de Yacuiba y San José de Pocitos, una zona donde el rubro de los bagalleros y el comercio ha sido desde hace varios años el principal generador del movimiento económico para las familias más necesitadas del lado boliviano.

“Como autoridades lo que estamos pidiendo es que lo antes posible bajen las comisiones que corresponden para solucionar este que es un problema que si bien es de un gremio en particular, afecta no solo a Yacuiba sino a toda Bolivia, por lo tanto esperamos una solución. Quienes tienen que hablar claro aquí de la problemática y sus posibles soluciones, son el nivel nacional y la Aduana”, manifestó Cavero. La presidenta del Comité Cívico de Pocitos, Silda Reyna Solíz, aseveró que en caso de no haber resultados en el diálogo se involucrarán otras organizaciones sociales, ya que cada vez las medidas se van tornando más fuertes y afectando a todos los pobladores. Pese a esto, afirmó que hasta ahora no hay interés de las autoridades nacionales en dar una verdadera solución: “Están defendiendo su trabajo, en esta frontera siempre se ha vivido del bagallo y del comercio, creo que debería haber flexibilidad por parte del Gobierno”, dijo.