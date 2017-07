AMPLIAR La Rana René y su voz, el actor Steve Whitmire

18/07/2017 - Steve Whitmire

La voz de la Rana René contra Disney

El actor Steve Whitmire, que durante años fue la voz de Kermit (la Rana René en América Latina), y que fue recientemente despedido por Disney, anunció que está decidido a dar a conocer más detalles acerca de la disputa que mantiene con la empresa del Ratón Mickey.

Detalles.

La compañía Muppet Studio, división de Disney y responsable de los famosos personajes de Los Muppets, informó el lunes pasado que despidió al actor de voz de la Rana René, Steve Whitmire, tras "repetir una inaceptable conducta laboral durante un período de varios años".

"El papel de Kermit the Frog es un ícono muy querido por los fans y nos hacemos responsables de proteger la integridad del personaje muy seriamente", señaló la empresa Disney en un comunicado.

Disney agregó que planteó su preocupación "por la conducta laboral de Steve durante un período de varios años, y sistemáticamente no pudo recoger ese feedback". Whitmire interpretó al personaje de la rana por 27 años. Él y el creador de los Muppets, Jim Henson, eran hasta ahora las únicas dos personas que habían dado vida al personaje. Whitmire aseguró en su blog que lo despidieron luego de no coincidir con Disney sobre la dirección que debía tomar la Rana René. "Vi que mi tarea más importante de darle el sabor de la atmósfera que Jim Henson creó a aquellos personajes, jamás tendrían eso". En una entrevista con The Hollywood Reporter, Whitmire reveló una historia sobre una escena en particular en la que Kermit le mintió a su sobrino, Robin, acerca de romper con Miss Piggy.

"No creo que Kermit fuera a mentir", dijo. "Kermit es demasiado compasivo para mentirle para ahorrar sus sentimientos", acotó.

Ahora el actor, sin entrar en detalles, prometió que pronto revelará más detalles sobre su despido. El New York Times publicó hoy que en el centro del problema hay una disputa sindical.

Según el matutino, en medio del rodaje de un filme se produjo un desacuerdo contractual entre el Screen Actors Guild y Disney sobre cuánto dinero debería ser pagado al actor.

Whitmire comenzó a trabajar con Henson en 1979, y desde 1990 interpretó a la Rana René, tras la muerte de su creador. Disney adquirió los derechos a The Muppets en 2004.