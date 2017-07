AMPLIAR Colombia es el ejmplo

13/07/2017 - Sudamérica

ONU elogia el modelo de paz "a la colombiana"

Naciones Unidas exaltó ayer la creatividad colombiana en algunos aspectos de su proceso de paz, que anunció replicará en otros lugares del mundo, y pidió respaldo para la inclusión social y económica de los guerrilleros.

Los elogios hacia la paz local fueron deslizados este jueves por Raúl Rosende, jefe de Gabinete de la Misión de la ONU en Colombia, durante una charla a través de Facebook Live con ciudadanos y periodistas.

En esa discusión virtual, Rosende también explicó cómo y cuándo entrará en operación la segunda fase de la Misión de la ONU, que la semana anterior aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El funcionario precisó que la nueva Misión se activará después del 25 de septiembre, cuando concluya la primera participación activa de la ONU en el pacificación local, en la que se verificó el cese al fuego entre las partes y se vigilaron en las 26 zonas donde se acantonaron los ahora ex guerrilleros de las FARC.

Esa segunda Misión se extenderá por un año, con eventual prórroga, y se estudia que no tenga participación masiva de militares extranjeros, como lo fue hasta ahora, pues su objetivo será la reincorporación de los ex combatientes a la vida civil.

Respecto de los elogios al proceso de paz en marcha y a manera de balance, Rosende exaltó el nivel de compromiso de las partes para mantener el cese al fuego, tras sostener que la ONU no ha tenido "buenas" experiencias en otras misiones internacionales.

"Aquí en Colombia durante meses y meses el cese al fuego entre el gobierno y las FARC se ha cumplido y esto ha sido una experiencia positiva para Naciones Unidas", destacó el funcionario.

Elogió también la "participación" activa de organizaciones sociales, no gubernamentales, de la población en general y hasta de la iglesia Católica que con su apoyo contribuyeron a la caminata que condujo a miles de guerrilleros, entre enero y febrero, a las 26 zonas de concentración, sin que se registraran incidentes.

Destacó el denominado "mecanismo tripartita", integrado por ONU, gobierno y FARC, para dar seguridad en las zonas de agrupamiento, como una idea "original" y "buena" de los colombianos que Naciones Unidas contemplará en otros procesos de paz en los que participe.

"Las dos partes tuvieron una idea que consideramos fue muy original y buena, cuando en enero de 2016 el gobierno le solicitó a la ONU formar parte del mecanismo tripartita para cumplir funciones de verificación; inmediatamente la ONU aceptó porque le pareció que era una muy buena idea", precisó Rosende.

Agregó que el principal beneficio de ese mecanismo es que estableció "confianza" entre las partes y "en todo proceso de paz construir confianza es más del 50% del éxito".

"Seguramente Naciones Unidas va a considerar esta experiencia, este tipo de mecanismo, para aplicarlo eventualmente en otras partes del mundo. Fue una idea que tuvieron los colombianos", añadió el vocero del organismo multilateral.

Finalmente, recalcó la "importancia" que tiene el ingreso de los ex combatientes a la vida civil y en particular del apoyo que requieren de la sociedad en general. "La adecuada reincorporación socioeconómica, el brindarle condiciones socioeconómicas de reincorporación a los ex guerrilleros es fundamental para toda la sociedad colombiana", afirmó. (ANSA).