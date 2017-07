AMPLIAR Manzur recibió a estudiantes

Estudiantes tucumanos viajarán a la Casa de Ana Frank en Ámsterdam

Por primera vez, tres tucumanos viajarán a Ámsterdam a un encuentro internacional en la Casa de Ana Frank. Se trata de los ganadores del concurso De Ana Frank a nuestros días, organizado en conjunto por el Ministerio de Educación de la provincia y el Centro Ana Frank en la Argentina.

El gobernador, Juan Manzur, recibió ayer a los dos alumnos y la docente que viajarán la semana que viene a la capital de los Países Bajos.

Además, los otros finalistas del concurso viajarán al Centro Ana Frank en Buenos Aires con el apoyo del Gobierno provincial. En el encuentro con Manzur, los ganadores Carlos Juárez, de Banda de Río Salí; Lucas Asis, de Leales, y Patricia Visuara, profesora del Instituto San Miguel, también fueron recibidos por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, y el secretario general de la Gobernación en uso de licencia, Pablo Yedlin.

Estamos muy orgullosos de que, por una decisión del gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, esta sea la primera vez en la historia en que representantes de la comunidad educativa de nuestra provincia participan de este viaje a Ámsterdam a la Casa de Ana Frank, organizado por el Centro Ana Frank de la República Argentina”, señaló el ministro de Educación.

Yedlin, por su parte, recordó que el año pasado encabezó la delegación tucumana que viajó al encuentro internacional en Ámsterdam.

“Vimos con mucha admiración cómo alumnos y docentes argentinos viajaban a esta Casa y exponían sus proyectos contra la discriminación. Esto le transmitimos al Gobernador y él le pidió al ministro de Educación que elaboráramos un concurso tucumano para garantizar tres puestos en el viaje de este año”, relató.

La primera etapa del concurso fue la presentación de un texto literario. Quienes que quedaron seleccionados presentaron un proyecto educativo para disminuir la violencia y mejorar la convivencia en las aulas.

Al respecto, Lichtmajer explicó que los participantes “han relatado un cuento vinculado a Ana Frank pero que toma temáticas de nuestros jóvenes y adolescentes. Como dijo hoy el Gobernador, Ana Frank es un canto a la vida, su figura representa una metáfora contra toda forma de discriminación”.

En el mismo sentido, Yedlin dijo: “Cientos de trabajos literarios y decenas de proyectos han sido presentados y evaluados por un jurado nacional que han determinado tres ganadores: dos alumnos y una docente que viajan a Ámsterdam y van a mostrar a Tucumán. Cuando recordamos la historia de Ana Frank, como dijo el Gobernador, cantamos a la vida, cantamos a la esperanza, al futuro”.

Tucumanos a Ámsterdam

Los tres ganadores del concurso son la profesora de Lengua Patricia Visuara y los estudiantes de 6° año de la secundaria de Banda de Río Salí y Leales, Carlos Juárez y Lucas Asis.

Visuara relató que participó del concurso con un cuento que tituló Jaque Mate y que luego presentó un proyecto contra la discriminación física en las aulas “porque hay que infundir en los niños que todos somos iguales pero con preciosas diferencias”, y agregó:

Estoy en la docencia desde hace 28 años y es la primera vez que tengo una oportunidad de poder viajar a otro país como producto de mi trabajo. Estoy profundamente agradecida a la gestión del gobernador Juan Manzur, de Pablo Yedlin, de nuestro ministro de Educación y vamos a mostrar a nuestro Tucumán allá”.

Carlos Juárez por su parte, detalló que su proyecto “se trata sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que es un tema que muchas veces no se trata, es tabú y que esperamos a que pasen cosas extremas para prestar atención a esta situación. Propuse comenzar con capacitaciones, con el grupo de educación sexual integral, para que chicos como yo sepan sobre este tema y podamos compartir nuestras diferencias”. Y con respecto a su reunión con el Gobernador antes del viaje dijo: “Fue algo que no me hubiera imaginado nunca y estoy muy agradecido”.

Finalmente, Lucas Asis, alumno de la escuela rural Gobernador Toribio de Luzuriaga, comentó que su proyecto se llama Manteniendo al esencia “porque mi pueblo es tranquilo y allá todos se tratan con respeto y eso queremos replicar. La idea es crear un grupo solidario para que así mantengamos bien el orden con obras de teatro”.

Entre julio de 1942 y agosto de 1944, Ana Frank vivió escondida junto a su familia en un edificio en Ámsterdam, en los Países Bajos, perseguida por los nazis. En septiembre de 1944 los encontraron y fue enviada al campo de concentración de Auschwitz y más tarde al de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en 1945. Durante el tiempo que estuvo oculta en Ámsterdam, llevó un diario íntimo que su padre Otto, único sobreviviente de la familia, publicó al terminar la guerra bajo el título de La habitación de atrás. Más tarde, con el nombre de El Diario de Ana Frank, se ha publicado traducido a 72 idiomas.