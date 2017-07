AMPLIAR Turismo internacional en Cuba

13/07/2017 - En aumento

Cuba espera cifra récord de turistas en 2017

Cuba elevó apuestas al anunciar que espera a 4,7 millones de turistas extranjeros en 2017 y a cinco millones en 2018, cifras récord, gracias a emisores como Canadá, Estados Unidos y Europa.

Detalles.

El pronóstico para este año es superior en 500 mil viajeros respecto del anuncio publicado a inicios de año y es un hálito positivo para las tensiones de la economía nacional, que decreció en 2016 y ahora está "en recuperación", según estimados oficiales.

Los arribos de canadienses y "americanos" son responsables importantes en el alza de los vaticinios, los primeros por constituir un mercado emisor "en recuperación" y los segundos por aumentar sus visitas, ahora complicadas por medidas del presidente Donald Trump, en un 150 por ciento de enero a junio últimos.

Otros "contribuyentes" a las cifras "positivas" son España, Francia, Italia y Alemania, en ese orden.

Una estadística reciente crucial revelada por el ministro del sector, Manuel Marrero, es que los ingresos de la industria del ocio en el primer semestre de este año llegaron a 1.500 millones de dólares, con un aumento de más del nueve por ciento en comparación con igual etapa de 2016. Esta es una promesa concreta de incremento de más allá de los 2.000 millones para cuando cierre el año.

Estimaciones y cifras actuales son publicadas en medio de la incertidumbre creada por Trump al anunciar en junio acciones destinadas a desarticular el "deshielo", proceso de mejoría de las relaciones bilaterales que se ha visto como un catalizador del "boom" turístico isleño.

Marrero expuso que el país "va" por cinco millones de visitas de extranjeros en 2018, pese a las medidas de Trump, aunque reconoció que estas "restringirán" las llegadas de estadounidenses.

Los estadounidenses en cualquier caso no pueden venir a este país simplemente como turistas sino como integrantes de 12 "grupos de interés" a causa del embargo que aplica Washington a la isla.

Marrero también mencionó como factor "impulsor" la "alianza" con el sector privado nacional, al cual las leyes locales reconocen un puesto de "complemento de la economía" estatal. Reveló que operan 2.000 restaurantes privados y más de 22 mil habitaciones en casas particulares con servicios de hospedaje, todos en acuerdos con el Estado, especialmente en "ciudades patrimoniales". Aclaró no obstante que su ministerio "representa, favorece y atiende las formas de gestión (no estatal NDR), aunque no deja de trabajar en la promoción y publicidad de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras estatales".

Durante el primer semestre de 2017 Cuba atendió a dos 2.668.446 viajeros internacionales, un incremento del 23,2 por ciento con respecto a similar etapa del año pasado, y base para los nuevos pronósticos. El ministro dijo que el país dispone ahora de 67.769 habitaciones en hoteles, con un ascenso a 68.200 cuartos hasta fin de año con "un plan para construir 100 mil nuevos hasta 2030".

El turismo se ha afianzado en los últimos años como una de las ramas de más ingresos para la nación.