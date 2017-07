AMPLIAR Los mitos del sueño

11/07/2017 - Ciencia

Los 40 mitos sobre el sueño

No es verdad que es necesario dormir ocho horas, que el queso causa pesadillas o que no se debe despertar a un sonámbulo... Son al menos 40 los falsos mitos sobre el sueño recopilados por Graham Law, presidente honorario de la British sleep society, en su libro "Sleep Better: The science and the myths".

Seguir estos mitos en muchos casos no solo no ayuda, sino que hace más difícil tener un buen sueño.

"Hay mucha mitología sobre cómo tener una buena noche de sueño" -afirma Graham. Y agrega: aunque tenga las mejores intenciones. Sin embargo algunos de los mitos más persistentes no solo están equivocados, sino que pueden ser peligrosos para la salud y el bienestar".

Algunos de los lugares comunes descriptos en el libro son muy difundidos. No es verdad por ejemplo que una buena noche de sueño debe darse sin interrupciones o que "una hora dormida antes de la medianoche equivale a dos dormidas después".

También son equivocadas las convicciones de que dormir menos hace adelgazar o que los ancianos tienen necesidad de dormir menos horas.

Otros mitos son más fantasiosos, como quien cree que la cabeza puede explotar durante el sueño (en realidad el "exploding head syndrome" es una condición benigna por la cual se sienten ruidos imaginarios al despertar) o que para hacer una buena siesta se deba tener una cuchara en la mano.

"He escuchado cientos de historias y ejemplos de estudiantes o participantes de investigaciones", explica el autor, que enseña en la universidad de Lincolnshire. Y añade: "hay 40 mitos en el libro pero hemos dejado fuera a muchos, muchos otros".

El experto pone en duda distintos métodos comúnmente utilizados para dormir.

No es verdad, por ejemplo, que el televisor encendido concilia el sueño, o que un poco de alcohol antes de ir a la cama ayuda a dormirse.

"Cada persona tiene su propia "deuda de sueño" y el ritmo circadiana, que trabajan en conjunto, a menudo pueden ir fuera de sincronía, y este desequilibrio causa problemas de sueño", explica Law.

El experto agrega que "no podemos hacer mucho por el ritmo circadiana, mientras que el otro factor está muy influenciado por el comportamiento, desde a qué hora vamos a la cama o qué cosa comemos hasta cuánto ejercicio hacemos".

Uno de los falsos mitos refiere a las parejas, y más precisamente a la creencia de que no se puede ir a la cama después de una pelea. Hacerlo no tiene ningún efecto sobre la salud del sueño, aunque quizás influye sobre la propia pareja.