AMPLIAR Autobús de ONG ultraconservadora de España

10/07/2017 - Conflicto

Activistas chilenos se enfrentan a los golpes por identidad de género

Opositores y adherentes discutieron a golpes frente al palacio de La Moneda por el paso del controvertido Autobús de la Libertad, de la ultraconservadora ONG española Hazte Oír, contraria a las políticas de identidad de género y diversidad sexual.

Detalles

Carabineros intervino con carros hídricos para "enfriar" el ambiente que siguió con un áspero diálogo entre representantes de los dos bloques que mantuvieron sus posturas antagónicas.

El mencionado vehículo publicita mensajes como "No te metas con mis hijos" para exigir "más familia y menos estado" en la educación sexual de los niños. Rechaza asimismo la publicación "Nicolás tiene dos papás" y propugna que "Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá".

La policía escoltó su recorrido por las distintas comunas de la capital, donde volvieron a repetirse los fuertes enfrentamientos, incluso con personas detenidas de los dos bandos. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció discriminación por cuanto no pudieron seguir en su propio Autobús de la Diversidad al vehículo "del odio", como motejaron.

El transporte de la diversidad promueve la frase de la Premio Nobel chilena Gabriela Mistral: "El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde". Al otro costado, se lee la expresión del escritor Pedro Lemebel: "Hay tantos niños que van a nacer con un ala corta. Y yo quiero que vuelen compañero".

Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Católico y Padres Objetores, patrocinador de la venida del Autobús de la Libertad, declaró en medio de los enfrentamientos que "no aceptaremos que el Estado usurpe nuestro derecho a educar a nuestros hijos". Consideró "maravillosa" la reacción causada y "creemos que se han cumplido todos los objetivos del bus".

"No hemos incitado al odio, muy por el contrario, quienes enarbolan la bandera de la tolerancia han sido los más intolerantes", agregó la asesora de diputados de derecha. El polémico autobús se trasladará el miércoles hasta Valparaíso, para estacionarse frente al Congreso. En la otra vereda, Rolando Jiménez, vocero del Movilh, acusó "una actitud arbitraria y abusiva de Carabineros" al impedir al Bus de la Diversidad circular por las calles de la capital. Explicó que la idea era "combatir la impunidad de un discurso violento, homofóbico y transfóbico".

Karina Lara, madre de un niño trans, expresó que la llegada del autobús de la Libertad ha sido "tremendamente dolorosa". "Viene a echar por tierra todo lo que hemos luchado -detalló-. Lo que he logrado con mi hijo que es que tenga un nombre social, lo integren en el colegio, pueda usar los baños que le corresponden, y esta gente viene a echar por tierra todo eso".

Alarmada se preguntó: "No sé hasta dónde va a llegar esta cantidad de odio que nos vienen a inculcar. Y si les hacen caso, qué va a pasar con mi hijo?. Es un niño que tiene 8 años e hicimos la transición de género cuando él tenía 5, es un niño que no le hace mal a nadie, no le hacemos daño a nadie como familia". "No queremos nada más que nuestros hijos tengan una vida normal, que sean identificados por su nombre social y se apruebe por supuesto la ley de identidad de género", en trámite en el Congreso, apuntó. En un diálogo captado por CNN Chile, un adherente al Bus de la Libertad acusó que la ideología de género viene de Naciones Unidas y como no han podido convencer a los adultos pretenden inculcarla en los niños.

"Partir con los niños deformándoles el carácter, tratando de hacerles entender que existen diversas orientaciones sexuales, es la maldad más grande que se ha hecho. El gobierno no tiene derecho, eso es corromper a la gente, los niños tienen que ir al colegio a aprender otras cosas", alegó. Acusó que "la Sra (Michelle) Bachelet nos vende por un plato de lentejas para volver después de este gobierno asqueroso a ONU Mujeres, donde nacieron todos estos proyectos, todas estas ideas". Un detractor le rebatió diciéndole que "la ideología de género ha estado presente en las escuelas desde su fundación.

Existe una ideología de género homofóbica, machista, patriarcal y eso es lo que se quiere cuestionar".