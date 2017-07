AMPLIAR Alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo la padecen

10/07/2017 - Salud

Rosácea, las 5 dudas más frecuentes

La rosácea es una enfermedad que afecta a la piel y se manifiesta con síntomas de enrojecimiento, granos y en etapas avanzadas, engrosamiento de la piel. Alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo la padecen y el 21% de las personas evita el contacto social debido a su piel. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son sus causas y los cuidados que debe recibir la piel?

¿Cualquier enrojecimiento de la piel puede considerarse rosácea? No, el enrojecimiento de la piel puede deberse a múltiples condiciones. Este síntoma es muy común en las personas que padecen rosácea, una afección inflamatoria y crónica de la piel, que afecta principalmente las convexidades de la cara como nariz y mejillas, y evoluciona por diferentes etapas. Al inicio, se manifiesta con ruborización y enrojecimiento persistente, a veces con sensación de picazón o ardor, y pequeños vasos sanguíneos visibles. A medida que pasa el tiempo se pueden presentar brotes de granos (papulopústulas) y engrosamiento de la piel. También, los ojos pueden estar comprometidos, y se observan llorosos, irritados y enrojecidos.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Las causas aún no se conocen con exactitud. Algunos “desencadenantes” pueden causar una exacerbación o empeoramiento del padecimiento; son numerosos y están vinculados con eventos comunes de la vida diaria, variados, distintivos y relevantes para cada individuo en particular. Muchas causas del enrojecimiento normal de todos los días (por el sol, cosméticos, ejercicio, etc.) pueden agravar los síntomas de enrojecimiento facial.

¿Hay alguna edad o género que presente mayor predisposición? La mayoría de los casos se presentan en adultos, generalmente entre los 30 y 50 años, y es más frecuente en mujeres de piel clara, pero puede afectar a todo tipo de personas.

¿Cuáles son los cuidados que debe recibir la piel con rosácea? Como primera medida hay que evitar factores desencadenantes como ser la exposición solar. Por otro lado, existen ciertos alimentos que pueden desencadenar exacerbaciones de enrojecimiento facial, particularmente aquellos condimentados, las comidas calientes o abundantes, los productos lácteos como yogur y chocolate y determinados cítricos. Cabe destacar que es un mito que el enrojecimiento facial es causado por el abuso del alcohol, pero si se debe aclarar que las bebidas alcohólicas y las bebidas calientes pueden desencadenar la afección.

¿Cómo son los tratamientos para tratarla? El tratamiento puede ser tópico y/u oral, y dependerá del estado de la rosácea. Actualmente las tecnologías de última generación colaboran con quienes la padecen. Para eliminar el eritema, las telangiectasias superficiales (pequeñas venitas) y la hiperpigmentación, se puede aplicar luz pulsada intensa. Este tratamiento sólo se debe realizar dentro del período que va de marzo a octubre, cuando la radiación solar no es tan fuerte.

Consejos para tener en cuenta:

· No exponerse al sol y usar protector solar diario con SPF de 50+, de amplio espectro, para la radiación solar (UVB-UVA). Colocarlo media hora antes de salir y reponerlo cada 2 horas

· Utilizar jabones suaves 100% naturales, como el de manzanilla o avena.

· Evitar el agua excesivamente caliente y los baños de vapor.

· Se desaconsejan las bebidas y alimentos muy calientes, así como los picantes.

· Evitar peelings, exfoliantes, frotes y masajes de la piel, así como las esponjas, cepillos, u otros abrasivos.

· No usar cosméticos que contengan alcohol, aceite, fragancias, resecantes o excesivos conservantes. Utilizar cosméticos para pieles sensibles, sin fragancias, hipoalergénicos y suaves.

· Aplicar compresas de té de manzanilla o té de tomillo frío ya que son desinflamantes

· No utilizar cremas con corticoides: brindan una mejoría inicial de las rojeces, pero al suspenderlos empeorará el cuadro. Hay casos de rosácea esteroidea dadas por la aplicación de corticoides en forma prolongada.

Ante la presencia de estos síntomas o cualquier duda, es importante acudir y consultar a un dermatólogo para que indique el tratamiento más conveniente.

Por Laura Masaro (MN120.034), Médica dermatóloga, Staff del equipo de CRENYF