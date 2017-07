AMPLIAR Los candidatos con Alicia Castro

09/07/2017 - Acto

Alicia Castro apoyó en Tucumán al Frente de Unidad Ciudadana

La ex embajadora fue la principal oradora del acto que realizó frente a la Casa Histórica, el espacio de Cristina Kirchner en la provincia y que impulsa a José Alberto Vitar como candidato a diputado nacional en las PASO.

Detalles.

En la víspera del 201° Aniversario de la Declaración de la Independencia y rodeado de militantes kirchneristas, los candidatos de Unidad Ciudadana Tucumán José Vitar, Hugo Cabral, Ethel Weiss y Pablo Hyon rindieron homenaje a los congresales de 1816. La principal oradora del acto fue la ex embajadora Alicia Castro.

"Vengo a acompañar el proyecto Unidad Ciudadana en Tucumán y a realizar un pequeño desagravio a este pueblo por las palabras de (presidente Mauricio) Macri el año pasado, quien con una Casa Histórica vallada, en un escenario para pocos y frente a su invitado principal -a quien llamó su querido Rey de España- aseguró que los congresales estaban angustiados por separarse de España", recordó la ex funcionaria kirchnerista.

“¿Cómo iban a estar angustiados quienes estaban contentos, comprometidos con darnos una Patria, con liberarnos del imperio de la época que nos estaba sojuzgando, arrasando pueblos, esclavizando a los pueblos originarios, que estaba impidiendo que los hijos de esta tierra tuviéramos educación y progreso?”, se preguntó Castro.

La referente invitó a la militancia a “volcar el entusiasmo en las urnas en agosto y octubre. A pesar de que el momento es difícil en Argentina y en toda Sudamérica no es imposible. Tengo fe porque este no es cualquier pueblo, es una vanguardia y especialmente Tucumán ha sido siempre una vanguardia revolucionaria, académica, industrial, productiva. Y tengo fe porque confío en ustedes, en todos los que estamos aquí frente a esta Casa Histórica, y no angustiados sino alegres, decididos a dar la pelea por doscientos años más. Aquí no se rinde nadie”.

Por último, Castro invitó a seguir haciendo crecer este espacio en la provincia y a apoyar a sus candidatos: “"Con Vitar en el Congreso vamos a trabajar para recuperar el proyecto popular que conduce Cristina Kirchner con Unidad Ciudadana”, aseguró.

Contra el avance neoliberal y conservador

“Es fundamental que en octubre paremos a este gobierno que está haciendo todos los deberes que ya conocimos en las anteriores experiencias neoliberales y conservadores en el país. Esto es la continuación de las políticas económicas de Martínez de Hoz, Cavallo y el menemismo que nos puso de rodillas y nos llevó a la crisis del 2001 dejando un país en ruinas que con tanto esfuerzo Néstor y Cristina (Kirchner) recuperaron”, definió Vitar.



A su turno, Hugo Cabral recordó que este 9 de julio, “se cumplen también 70 años de que el presidente Juan Domingo Perón declarase nuestra Independencia económica, indispensable para la soberanía política y la justicia social. Luego los golpistas de 1955, lo primero que hicieron fue endeudarse, igual que lo hizo el Proceso Militar de 1976 con millonarios beneficios para la familia del actual presidente de la Nación. Néstor y Cristina reestructuraron nuestra deuda al menor costo posible y pudimos volver a pensar en el desarrollo nacional”.

Por su parte, el precandidato a diputado nacional José Vitar recordó que “la Independencia fue declarada en Tucumán por la bravura de nuestros gauchos y del harapiento Ejército del Norte que diezmaron a los españoles en estas tierras asegurando nuestro futuro como Nación. Y hoy recordamos a estos compatriotas que creían como ahora nosotros que Argentina y los pueblos de Sudamérica debían de la mano integrarse al mundo defendiendo sus derechos e intereses comunes”.

“Ahora Macri, repite la historia. Nuevamente profundiza el endeudamiento atándonos a cien años de dependencia. Todos los días vemos con preocupación que el gobierno da pasos hacia atrás que nos alejan de nuestra soberanía. Por eso es muy importante reivindicar el contenido de esta fecha y animarnos para producir un aluvión de votos en octubre para parar a este gobierno que quiere esclavizarnos nuevamente”, finalizó.