07/07/2017 - Festival

La mejor literatura invade a Tucumán

Es en el marco del 19° Julio Cultural Universitario, con actividades a desarrollarse principalmente en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) y una noche en la Facultad de Derecho

El Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT) pretende ampliar los espacios de la producción y la difusión literaria, dando lugar al cruce de autores con diferentes experiencias en el campo de las letras. En distintos puntos del país como Buenos aires, Rosario y Córdoba existen festivales que funcionan a modo de faros del mapa literario nacional y latinoamericano. El FILT se piensa como una iniciativa de estas características en el NOA.

El FILT es un proyecto impulsado por los jóvenes escritores Sofía de la Vega, Ezequiel Nacusse y Blas Rivadeneira, con la colaboración de varios autores de la provincia y la región. Luego de las exitosos Festivales de 2015 y 2016, este año tendrá lugar la tercera edición los días 6, 7, 8 y 9 de julio, en el marco del 19° Julio Cultural Universitario, con actividades a desarrollarse principalmente en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) y una noche en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, donde también se realizará una clínica de escritura los días previos al Festival.

Como en 2015 y 2016, el FILT se propone mostrar las nuevas producciones literarias y estimular el campo independiente de la región, poniéndolo en contacto con artistas de distinta trayectoria y generando espacios de debate sobre temas literarios, diálogos mano a mano con escritores, lecturas de poesía y textos narrativos, entre otras actividades.

Entre los invitados se destacan escritores de prestigio nacional e internacional como Hebe Uhart, Daniel Guebel, Mariana Enríquez, Alicia Genovese, Ramiro Sanchíz, Beatriz Vignoli, Máximo Chehin, Eduardo Muslip, Daiana Henderson, Matias Moscardi, Inés Acevedo, Martín Castagnet, Denis Fernández, Claudio Rojo Cesca, Andrés Navarro, Pablo Espinoza y Mariela Gouiric. Además, participarán de esta tercera edición, reconocidas personalidades de la literatura, el periodismo y la crítica literaria provincial, como Inés Aráoz, Dénise León, Miguel Velardez, Rossana Nofal, Fabián Soberón, María Laura de Arriba, Javier Foguet, Victor Redondo, Liliana Massara, Rogelio Ramos Signes, y otros.

Las actividades que tendrán lugar durante la tercera edición del FILT son diversas: mesas de lectura y debate en torno a temas de actualidad literaria; espacios donde los autores hablarán de sus bibliotecas y de los inicios y procesos de su escritura; también, mesas en las que hablarán sobre lo que hacen cuando no están escribiendo y sobre aquellos textos que no pudieron ser terminados o publicados por diferentes motivos. Además habrá importantes entrevistas y presentaciones de libro.

Se destacan las Conversaciones que se darán con escritores como Daniel Guebel, Mariana Enríquez, Alicia Genovse, Hebe Uhart yBeatriz Vignoli. También mesas debate nuevas sobre la actualidad del mundo literario como “La hora de los géneros” o “Poesía del futuro”, y otras que vienen siendo una tradición en el Festival como “Políticas de la escritura: riesgos de la literatura actual”, “Literatura de las provincias” y el debate sobre el campo editorial argentino. Además, como actividades novedosas, se desarrollarán las mesas “Lado B”, donde los escritores cuentan sobre los textos que no pudieron terminar o no pudieron ser publicados; “Prácticas del oficio” donde nos cuentan qué hacen cuando no escriben y; “3x3” donde los autores cuentan cuáles son sus 3 libros preferidos de su biblioteca, cuáles 3 no quisieran tener y cuáles 3 siempre quisieron y no consiguieron, entre otras.

En el marco del Festival, se realizará una Feria de Editoriales Independientes en la que participarán más de 50 editoriales de distintos puntos del país y de la región, con la idea de mostrar sus producciones y poner a la venta sus libros.

El festival tendrá inicio en el MUNT, el día 6 a las 18:30 hs., con la actividad “Álbum de autor” donde los escritores nos cuentan escenas de su trayectoria literaria con la participación de Máximo Chehin, Matías Moscardi, Francisco Garamona y Vero Barbero. Ese día también será la entrevista a Daniel Guebel y una mesa de lectura de poesía de la que participarán : Daiana Henderson, Alicia Genovese, Pablo Espinoza, Walter Juárez, Julián Miana y Matías Moscardi.

El día viernes en la Facultad de Derecho las actividades comenzarán a las 20 hs. con una conversación con Alicia Genovese, a las 21 hs, habrá una mesa de lectura de poesía con Beatriz Vignoli, Mariela Gouric, Victor Redondo, Ezequiel Nacusse, Francisco Garamona y Monica Cazón. Y como cierre a las 22 hs. tocará la banda Los veranos.

Jueves Apertura – MUNT

18:30 hs. - Álbum de autor: Máximo Chehin, Matías Moscardi, Francisco Garamona, Vero Barbero

19: 30 hs. - Conversación con Daniel Guebel - Modera María Laura de Arriba

20:30 hs. - Poesía I: Daiana Henderson, Alicia Genovese, Pablo Espinoza, Walter Juárez, Julián Miana, Matías Moscardi.

21:30 hs. - Refugee Trío

Viernes - Mañana

10:00 hs. - Modelo para armar: Pablo Donzelli, Santiago Garmendia, Daiana Henderson, Zaida Kasaab

11:00 hs. Narrativa I: Máximo Chehin, Gabriela Molina, Miguel Dietrich, Gabi Bosso, Hernán Lucero

12:00 hs - El arte de los textos: Alejandra Mizrahi, Javier Soria Vázquez, Andrei Fernández, Sebastían Vidal Mackinson, Beatriz Vignoli

Tarde

16:00 hs - 3x3: Martín Felipe Castagnet, Ramiro Sanchíz, Denis Fernández, Blas Rivadeneira, Gustavo Urueña

16.30hs - Narrativa II: Miguel García, Antonela Aparicio, Juan Cabaleiro, Sofía Landsman

17:00 hs - Crónicas mínimas: Pedro Noli, Hebe Uhart, Miguel Velárdez

17.30hs - Poesía II: Dany Aráoz Tapia, Paulo Burgos, Facundo Iñíguez, Natalia Mamaní, Diego Pérez Collado

18:00 hs - Editores: Denis Fernández, Francisco Garamona, Fabricio Jimenez Osorio, Rossana Nofal, Claudio Rojo Cesca

Noche – Facultad de derecho

20:00 hs - Conversación con Alicia Genovese. Moderan Manuel Martínez Novillo (h) y Sofía de la Vega

21:00 hs - Poesía III: Beatriz Vignoli, Mariela Gouiric, Victor Redondo, Ezequiel Nacusse, Francisco Garamona, Sofía de la Vega

22:00 hs - Banda Los Veranos

Sábado - Mañana

10:00 hs - Modelo para armar: Martín Felipe Castagnet, Marcela Canelada, Diego Puig, Diego Font

11:00 hs - Conversación con Beatriz Vignoli. Modera Ezequiel Nacusse

12:00 hs - Lado B: Blas Rivadeneira, Eduardo Muslip, Florencia Méttola, Fabián Soberón

Tarde

16:00 hs - Prácticas del oficio: Valentín Monroy, Alfredo Aráoz, Luis Acardi, Mariela Gouiri

16.30hs - Poesía IV: Andrés Navarro, Luciana García Barraza, Ana Guía, Candelaria Rojas Paz, Máximo Olmos

17:00hs - La hora de los géneros: Inés Acevedo, Mariana Enríquez, Martín Felipe Castagnet, Ramiro Sanchíz,

17.30hs - Narrativa III: Daniel Ocaranza, Lautaro Medina, Malena Diosque, Felipe Quiroga, Bárbara Tarcic

18:00 hs - 3x3: Matías Moscardi, Andrés Navarro, Fabián Dorigo, Rogelio Ramos Signes

18.30 hs - Poesía V: Marx Bauzá, Rut Tomatis, Claudio Rojo Cesca, Connie Sangripanti, Diego Vargas Lozan

19:00 hs - Riesgos en la literatura actual: Daniel Guebel, Ramiro Sanchíz, Mariana Enríquez, Eduardo Muslip. Modera Blas Rivadeneira

20:00 hs - Presentación de libro De aquí para allá (Editorial Adriana Hidalgo) y conversación con Hebe Uhart. Modera Marcela Canelada

Noche de lectura – Charco: Micrófono abierto

Domingo - Mañana

10:00 hs - Prácticas del oficio (qué hacen los escritores cuando no escriben): Inés Acevedo, Jorge Montesino, Javier Foguet, Julio Estefan

11:00 hs - Poesía del futuro: Matías Moscardi, Daiana Henderson, Mariela Gouiric, Pablo Espinoza, Sofía de la Vega

Tarde

16:00 hs - Modelo para armar: Mercedes Chenaut, Horacio Paz, Exequiel Svetliza, Denis Fernández

16:30hs - Poesía VI: Gabriel Amos Bello, Mariana Salvatore, Alejandra Díaz, Federico Soler, Lucas Carrizo

17:00 hs - Literatura de las provincias: Liliana Massara, Claudio Rojo Cesca, Máximo Chehin, Pablo Espinoza, Horacio Elsinger

17.30hs - Poesía VII: Oscar Barrionuevo, Daniela Díaz, Cecilia Vega, Gabriel Gómez Saavedra, Pablo Toblli

18:00 hs - Cuento: Eduardo Muslip, Inés Acevedo, Máximo Chehin, Hebe Uhart, Blas Rivadeneira

18.30hs - Poesía VIII: Dardo Solórzano, Denise León, Marco Rossi, Inés Aráoz, Ignacio Jurao

19:00 hs - Conversación con Mariana Enríquez. Modera Sofía de la Vega y Verónica Juliano

19.30hs - Música: Renzo Cecenarro