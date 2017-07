05/07/2017 - Asesinato?

Neruda no puede hablar con su pluma, lo hará con su cuerpo

"Pablo Neruda no puede hablar hoy con su pluma pero lo hará a través de su cuerpo", concluyeron los abogados defensores y la familia del poeta sobre el proceso que investiga la intervención de terceros en su muerte.

Detalles.

Neruda murió el 23 de septiembre de 1973, doce días después del Golpe Militar contra el gobierno de Salvador Allende. Rodolfo Reyes, sobrino del Premio Nobel de Literatura 1971; la abogada Elizabeth Flores y la perito forense Gloria Ramírez detallaron a la prensa internacional en Chile la importancia del informe que emitirán los expertos en genética microorgánica, el más alto nivel de la ciencia forense actual. "Este es un caso extraordinariamente complejo para la ciencia forense; hubo que reunir expertos de otras áreas, como la genética forense y dentro de ella, la especialidad microorgánica forense", explicó la doctora Ramírez. Añadió que ese nivel de investigación no se realiza en Chile por lo que se recurrió a expertos de Dinamarca, que se interesaron en el caso, dada la connotación de Neruda.

La médica resaltó que el aporte que puede dar esta investigación a los demás casos pendientes de derechos humanos es muy importante.

"Ojalá seamos vehículos de esa esperanza", sostuvo. El poeta, agregó, habló con su poesía a toda la humanidad; defendió los derechos del hombre mucho antes de la Declaración Universal "por lo que hacer justicia hoy es lo mínimo que se le debe". El panel, formado por unos 12 expertos internacionales (daneses, estadounidenses, españoles y canadienses) más los especialistas chilenos, sesionará en octubre en Chile -gracias al financiamiento comprometido por el Estado-, donde durante dos días se expondrán las pruebas. El grupo está liderado por el chileno Cristian Orrego, quien se desempeñó durante años en el Departamento de Justicia del Estado de California.

Rodolfo Reyes llamó la atención sobre el compromiso de estos hombres de la ciencia "que no han cobrado" por su trabajo y que han restado tiempo a sus actividades para enfocarse en el Caso Neruda. El poeta murió el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, adonde había sido llevado un día antes de su partida México, que le había ofrecido asilo.

Reyes, Flores y Ramírez ratificaron que todas las evidencias apuntan a que Neruda no estaba en estado caquéxico (de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga y debilidad), como sostuvieron los tres certificados de defunción emitidos ese año.

"Neruda se levantó el último día en la Clínica, se bañó y estaba escribiendo sus memorias Confieso que he vivido", dijo su chofer, Manuel Araya, cuya descripción "no es la de alguien que se esté muriendo" de cáncer de próstata. Reyes recordó que en 1991, la primera vez que se abrió el ataúd metálico con los restos de Neruda, "con mucho respeto se sacó el cinturón que llevaba y fue dejado afuera, por lo que cuando se volvió a inhumar el cuerpo, pedí expresamente que lo volvieran a dejar dentro de la urna". Veintidós años después, cuando se exhumaron nuevamente sus restos desde Isla Negra, "el cinturón estaba ahí" relata emocionado el sobrino, lo que permitió que fuera periciado confirmando que Neruda tenía aún una cintura entre 91 o 92 kilos, lo que no se condice con un estado caquéxico canceroso. Según la familia, su abogada y la perito, "estas no son presunciones, son hechos que están en la causa". "Neruda sigue participando activamente en este investigación" sentenció el abogado Reyes.

"La ciudadanía debe saber que desde 2011 se investigan las causas de la muerte de Neruda, y que el caso no se agotó con el examen toxicológico", subraya Flores. Reafirmó que el deceso del poeta se seguirá investigando aunque "moleste, sea incómodo para algunos sectores seguir hablando de este comunista, Premio Nobel, ex candidato presidencial, ex embajador en Francia y amigo íntimo del presidente Salvador Allende".