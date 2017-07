AMPLIAR Los memes explotaron en las redes sociales

02/07/2017 - Cero en geografía

Cano anunció obras en Tucumán pero eran en Misiones

El precandidato a diputado de la lista de Cambiemos en Tucumán, que además dirige el Plan Belgrano, gastó cerca de 200 mil pesos en una publicación que destaca el avance de las obras en Zaimán, localidad que pertenece a otra provincia.

El programa que dirige el precandidato a diputado tucumano José Cano, gastó alrededor de $200.000 en un aviso en el que destaca el avance de las obras en una localidad tucumana que no existe.

“Haciendo lo que hay que hacer. Estamos urbanizando la zona de Zaimán, donde viven más de 1.200 familias”, anuncia el cartel publicitario que además indica geográficamente la zona. La localidad a la que se hace referencia el aviso se ubica en Misiones, a 1.102 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

El Plan Belgrano se anunció durante la campaña presidencial de Mauricio Macri con el objetivo de “saldar la deuda histórica que la Argentina tiene con las 10 provincias del norte y su gente”.

Cano dejará el 14 de julio su cargo para dedicarse a la campaña en Tucumán, ya que será candidato en esa provincia por pedido de Mauricio Macri. Aún se desconoce quién lo sucederá.

Durante toda la jornada innumerables medios se hicieron eco del papelón y llovieron los memes por las redes sociales.

"Hemos cometido un error involuntario en la difusión"

Cano escribió en la red social:Hemos cometido un error en la difusión de una de las acciones que estamos realizando en el marco del Plan Belgrano. Se trata de una equivocación involuntaria en el nombre de la provincia de una de las tantas localidades que estamos interviniendo a lo largo y ancho de las diez provincias del norte. Me comuniqué con los responsables del área y pedí las explicaciones del caso para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.De todas formas, no deja de sorprenderme la mala intención con la que hombres ligados al oficialismo tucumano intentan sacar provecho de la situación.