Sony Music vuelve a producir vinilos

30/06/2017 - Fabrica en Japón

Sony Music volverá a producir vinilos propios, después de casi 30 años, con al apertura de una fábrica en Japón en marzo de 2018.

La multinacional de la música había abandonado la producción del soporte en 1989, tras la llegada del CD en 1982. Pero ahora, la nueva decisión deriva de la necesidad de seguirle el paso a la creciente demanda del viejo formato.

Según datos de la BPI, la industria inglesa del sector, en 2016 las ventas de vinilos alcanzaron los niveles previos a 1991. Solo en Gran Bretaña aumentaron el 53 po ciento, con un total de 3,2 millones de unidades.

Al comienzo de este año, escribió Billboard, Sony Music instaló una maquinaria para cortar los vinilos en su filial de Tokio, posible anticipo de sus planes futuros.

Según los trascendidos, la primera generación de vinilos "hechos en casa" deberían ser principalmente para la música japonesa: en gran parte reediciones pero también algunos álbumes nuevos.

Los planes de Sony se agregan a una serie creciente de iniciativas. En 2017 nacieron varias empresas nuevas que producen vinilos en Estados Unidos, de Detroit a Miami.

Lo mismo ocurre en Europa, donde la mayor parte de las empresas que imprimen vinilos para las grandes compañías y los sellos independientes se encuentran en Holanda (Record Industry) y la República Checa (GZ Media).

En conjunto, indicó el Guardian, las empresas europeas consiguen producir 100.000 unidades diarias, una cifra que ya no alcanza para satisfacer la demanda.

En el boom de las ventas de vinilos confluyen varios factores: por un lado las generaciones mayores, que estuvieron largamente apegadas al formato. Y por otro también la audiencia joven habituada al formato digital, pero en busca de conservar algunos álbumes en forma física: con el declive de los CD, el vinilo se volvió la alternativa popular.

Michinori Mizuno, jefe ejecutivo de Sony Music en Japón, explicó que "mucha gente joven compra en vinilo las canciones que conocieron en los servicios de streaming".

Mark Mulligan, un analista de la industria musical consultado por el Guardian, no se mostró sorprendido por la decisión de Sony: "No hay duda de que el mercado del vinilo seguirá creciendo, ya ahora globalmente no hay suficiente capacidad para responder a la demanda".

Por ahora los consumidores están dispuestos a pagar un alto precio -hasta 40 libras- por una edición limitada de un disco, lo que permite a los sellos pagar por la impresión de los vinilos a un tercero, pero si la demanda sigue subiendo es probable que otros quieran seguir el ejemplo de Sony, con sus propias fábricas.