30/06/2017 - Tras incendio

El Subsidio de Salud presta servicios con normalidad

El interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Fernando Avellaneda, informó que la casa central, ubicada en Las Piedras 530, reabrió sus puertas el viernes, en su horario habitual y funcionó con normalidad, tras las tareas de limpieza impulsadas por la institución, luego del incendio ocurrido el martes pasado que afectó la zona de archivos, ubicada en el subsuelo del edificio.

Expresó que los empleados ejecutaron un plan de contingencias, con atención en doble turno, en las subsedes del IPSST, ubicadas en el Gran San Miguel de Tucumán, Plazoleta Mitre, Banda del Río Salí y Las Talitas.

Dijo que el siniestro no dañó documentación importante. Sólo destruyó papeles que iban a ser reciclados y documentos resguardados electrónicamente, que estaban por ser trasladados a un depósito contratado por la obra social. Servicio que posibilitó trasladar varias toneladas de papeles, destacó. Declaró que las llamas no consumieron expedientes de los afiliados, porque estaban guardados en otras áreas. Documentos que, además, estaban protegidos porque habían sido relevados en un back up.

Avellaneda expresó que “el inmueble se encuentra apto para trabajar y cuenta con la habilitación de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que recibió un informe técnico en el que se indicó que el edificio no sufrió daños estructurales. Hoy el edificio funciona con total normalidad”.

Desde el lunes la Dispensa de Medicamentos se concretará en Casa Central

Las autoridades recordaron que para acceder al esquema terapéutico y/o descartable el afiliado deberá:

Si es la primera vez que solicita medicación o descartables debe concurrir al Departamento Discapacidad donde deberá retirar el “Formulario para el Registro del médico tratante (especialista)”. Luego de que lo complete debe presentarlo junto con la receta médica e historia clínica en esa área. La documentación, será auditada, empadronada en el sistema y se confeccionará el “Plan de entrega” para su posterior dispensa en farmacia Cainzo de Casa Central

Una vez finalizado el Plan de entrega, debe gestionar la “continuidad del tratamiento” con el Formulario en el Departamento de Discapacidad

Si existiese una “modificación de la receta”: cambio de medicamentos, de dosis o descartables, debe informar al Departamento de Discapacidad para modificar el Plan de entrega.

Por consultas debe comunicarse al Departamento de Discapacidad través del teléfono: 4507803 o dirigiéndose al 2º piso de 7:30 a 17:30, Casa Central.