Jaldoo junto a Medina y Mendoza

28/06/2017 - Elecciones

Jaldo se tomó licencia hasta después de las PASO

En la Sesión Legislativa de ayer, se aprobaron por unanimidad los pedidos de licencia del Vicegobernador Osvaldo Jaldo, y de las Legisladoras Gladys Medina y Sandra Mendoza, de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo este año.

Jaldo resaltó que “este Poder Legislativo hizo un gran aporte a la democracia argentina y a la de la provincia. Al margen de las diferencias políticas, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias”. Afirmó que el pedido de licencia se llevó a cabo “por respeto a los 48 legisladores, porque tengo que respetar a la Institución. A mí, la ley no me exige que tome licencia, pero entiendo que por una cuestión de respeto y de estar a la altura de las circunstancias, tengo que hacerlo”.

Luego confirmó que el 10 de diciembre, en caso de ganar, los miembros de la lista “serán los primeros en jurar en el Congreso de la Nación porque ven que el país y los tucumanos están en peligro”.

Por otro lado, el Vicegobernador aseguró que “de las otras listas no espero absolutamente nada”, respecto a que si deben tomar o no licencias: “Con esto ratificamos que somos diferentes, que respetamos al pueblo. Demostramos que las decisiones institucionales las tomamos en serio. Ojalá el candidato de la otra lista (José Cano), que es funcionario nacional, comience a dar muestras de estas características. Es muy fácil ser funcionario nacional y seguir en campaña. Por eso creo que estos son momentos de decisiones ya que hay argentinos y tucumanos que sufren. Los políticos tenemos que dar ejemplos concretos, no sólo de palabra”.

A su vez, la Legisladora Medina indicó: “El peronismo no es sólo palabras y doctrina; son hechos concretos. Vamos a salir a trabajar en el territorio; a escuchar a las inquietudes y a presentar nuestras propuestas”. También, asumió el compromiso de enfrentarse en un debate con candidatos de otras listas, si se presenta la oportunidad.

Finalmente, la Legisladora Mendoza explicó: “Queremos abocarnos a la campaña y pedimos la licencia para que nadie malinterprete que uno usa el cargo o el sueldo para movernos en campaña”.