27/06/2017 - Memoria

Villa San Luis, emblemático proyecto de Salvador Allende

El alcalde Joaquín Lavín debió paralizar la demolición de los últimos cuatro bloques de la Villa San Luis, el emblemático proyecto que el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) construyó para los trabajadores en la acomodada comuna de Las Condes.

El ex candidato presidencial de derecha adujo que faltaban medidas mitigantes para proceder al derrumbe de los edificios de la Villa, construidos en tiempo récord en 1971, en hormigón armado y departamentos de tres dormitorios de 50 metros cuadrados.

Lavín enfrentó a través de Twitter las críticas por iniciar la demolición a sólo días de que el Consejo de Monumentos Nacionales decida si lo declara Monumento Histórico.

"La Municipalidad de Las Condes tiene que velar para que se cumpla la ley. La demolición se paró porque no se tomaron las medidas de mitigación que corresponden", aseveró. Añadió que en el municipio "lo único que recibimos son reclamos porque esos edificios están abandonados y vandalizados". Propuso que el Consejo de Monumentos "si se quiere preservar memoria histórica, no hay que mantener abandono, sino hacer un memorial bonito. Un sitio al que valga la pena venir a recordar lo que pasó y en eso estamos dispuestos a apoyar". La política de vivienda de la Unidad Popular aspiraba a disminuir la segregación territorial de la capital chilena, terminar con las villas miseria, y que los trabajadores no debieran cruzar toda la ciudad para llegar a sus puestos de trabajo. También que los hijos de obreros, profesionales y empresarios pudieran ir a los mismos colegios. Pero la dictadura (1973-1990) no consideró positiva esta proximidad ni que familias de clase media baja vivieran en uno de los sectores de más alta plusvalía: Américo Vespucio con Presidente Riesco, límite donde nace la comuna de Las Condes. En 1976, las 1.076 familias que habitaban los 27 bloques fueron desalojadas y trasladadas en camiones hasta la periferia de la ciudad donde se crearon nuevas comunas sin áreas verdes ni pavimentación, mala conectividad, deficientes o carentes de servicios de salud y educación, menos entretención.

"Un comunicado del Ministerio de la Vivienda les avisó que los trasladarían porque eran una ocupación ilegal y los departamentos serían ocupados por familias del Ejército", recordó a ANSA, Javiera Martínez, integrante del Comité Defensa de Villa San Luis. Pero poco antes que terminara la dictadura, el Ejército traspasó los terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales para que el destino no fuera únicamente viviendas sociales. En 1991, ya en democracia, un decretó lo cedió al Ministerio de Defensa y luego al Comando de Bienestar del Ejército. Augusto Pinochet, aún en la comandancia en jefe, lo vendió en 1996 a las inmobiliarias por un valor de 89 millones de dólares. Para Javiera Martínez, la Villa San Luis no sólo da cuenta de "un proyecto emblemático de la política habitacional de Allende que intentaba terminar con la segregación urbana creando una ciudad más justa".

A la vez -opinó- refleja la corrupción en que escaló la sociedad chilena y que no fue detenida por "la pseudo democracia" recuperada en 1990: "Pinochet vendió cuando la ministra de Bienes Nacionales era la actual titular de Educación, Adriana Delpiano". Consultada por la tardanza en defender las obras, la joven relató que no fueron bien acogidos por las autoridades, salvo el Consejo de Monumentos Nacionales que mañana se reúne para decidir si el lugar queda protegido como sitio histórico.

Recordó que fue Lavín, quien en su primer mandato como alcalde de Las Condes, ordenó demoler las primeras 23 torres "y ahora se apura en terminar con las últimas cuatro".

Por eso, rechazó asimismo su oferta de tener un memorial bonito: "Queremos preservar, no nos interesa un memorial en cualquier parte".

Además -apuntó- "las familias desalojadas nunca fueron reparadas por la violación que sufrieron a sus derechos humanos" y hacia allá también apunta el Comité que lidera el arquitecto Miguel Lawner, ex director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) del gobierno de la Unidad Popular.

El ex prisionero político de Isla Dawson inició en marzo una campaña de firmas online a la que han adherido innumerables profesionales, artistas y ex pobladores de la Villa San Luis.