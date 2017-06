AMPLIAR Jaldo visitó el barrio Juan Pablo II

26/06/2017 - Elecciones

"La única forma de frenar este modelo liberal es ganando en octubre"

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en su visita al barrio Juan Pablo ll, opinó sobre las candidaturas para las próximas elecciones nacionales.

Aseguró que la decisión de que él encabece la lista fue “una decisión no improvisada y muy responsable” y que tiene que ver con las políticas que ha implementado el Presidente, Mauricio Macri, desde el comienzo de su gestión: “Estamos viviendo un contexto económico y social, a nivel país, muy difícil, y la provincia de Tucumán se está perjudicando por las medidas que se están tomando a nivel nacional. Respetamos la figura del Presidente Macri pero no podemos estar de acuerdo con las medidas económicas que están afectando a la gente”.

“He tomado la decisión de representar al Frente Justicialista de Tucumán porque muchas veces reclamamos desde aquí, pero estamos a 1400 km.; hay que arrimarse para reclamar más de cerca y que los reclamos no queden en expresión de anhelo y se conviertan en respuesta concretas para todos los tucumanos”, aclaró el Vicegobernador.

Por otro lado, Jaldo sostuvo que “la sociedad no puede entender los gravámenes de importación a los vehículos de alta gama y que se quiten los subsidios para que la boleta de la luz cada vez le llegue más alta a cada vecino. No entiende cómo se le quitan los impuestos a bebidas como el champagne, y que para ajustar se les quiera quitar los derechos a los discapacitados”. Afirmó que las políticas implementadas a nivel nacional “son para sectores muy concentrados de la Argentina”. Además, contó que “la Gobernadora de Buenos Aires, Eugenia Vidal, con la complicidad del Presidente Macri, hizo planteos en la Corte Suprema de Justicia para quitarles esos recursos a las provincias; esto va a tener un impacto muy fuerte con la provincia de Tucumán. Nosotros no entendemos cómo se vuelcan recursos a la provincia de Buenos Aires –primero $25 mil millones- y que ahora vengan por los fondos coparticipables que se están distribuyendo a todas las provincias del país”.

A continuación, el Vicegobernador, sugirió a los candidatos de la oposición “que se pongan en la misma escena que ellos dicen que me pongo yo. Que empiecen sacando licencia del Gobierno Nacional, que dejen de viajar con boleto del Estado de ida y vuelta a Buenos Aires”. Y se comprometió: “Voy a firmar ante un escribano público, para que el 10 de diciembre, si el pueblo tucumano me vota y nos acompaña; todos los que seamos electos en la lista, estemos jurando en el Congreso de la Nación para defender los intereses de los tucumanos. Ojalá que ellos (los candidatos de la oposición) comiencen a ponerse en escena e imiten lo que nosotros estamos haciendo”.

Finalmente, envió un mensaje a la sociedad para esta etapa: “Este es momento de unir a los tucumanos y a los argentinos. Hoy hay mucha gente que sufre. La sociedad argentina y la tucumana están en serias dificultades. La clase media de a poco va claudicando en sus derechos por medidas de ajuste, incremento de precios, etc.”. Explicó que “es aquí donde los que tenemos roles institucionales y políticos, tenemos que estar a la altura de la gente y ponernos a su lado. La única forma de frenar este modelo liberal que conduce el presidente Macri es expresándose en las urnas y que nosotros en la provincia tengamos en triunfo contundente, esta es nuestra propuesta”.

Amplían la red cloacal del barrio Juan Pablo II

El gobernador de la provincia, Juan Manzur, recorrió la zona de la calle Ecuador entre Miguel Lillo y Asunción, del barrio capitalino conocido como El Sifón, en el que el Ente de Infraestructura Comunitaria concreta la ampliación de la red cloacal y conexiones domiciliarias.

El primer mandatario explicó que es la última etapa de los trabajos y que serán más de 170 familias a las que se provea de este servicio en San Miguel de Tucumán. Asimismo, puntualizó que debido a estas obras se cierran los pozos ciegos y eliminan letrinas de las casas de los vecinos.

“Estamos viendo la última etapa de la conexión a cloacas las familias que viven en los pasajes”, especificó Manzur sobre los trabajos que se realizan en el Pasaje 12 de Julio y sobre la calle Ecuador.

Las obras, encaradas por el Ente de Infraestructura conducido por Jorge Alurralde, se corresponden con 780 metros lineales incluyendo 14 nuevas bocas de registro, además de las conexiones domiciliarias.

“Estuvimos hoy a la mañana haciendo un balance de gestión con gran parte de nuestros equipos de trabajo y de Gobierno en la Capital para redoblar los esfuerzos, vemos que San Miguel de Tucumán necesita mucho en los barrios periféricos y acá estamos trabajando”, sostuvo Manzur mientras recorría las obras junto con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo y el secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, entre otros funcionarios.

“Desde el primer día nos hemos propuesto, primero, estar a la para de la gente, como lo estamos haciendo en este barrio de San Miguel de Tucumán y luego priorizar obras que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo al respecto el vicegobernador. En ese aspecto enfatizó la decisión política del Gobierno de la Provincia al llevar a cabo estos trabajos en zonas capitalinas: “A pesar que esta no es jurisdicción nuestra como Gobierno con las diferentes reparticiones hemos venido trabajando para que los vecinos que viven en San Miguel puedan vivir un poco mejor, mediante soluciones concretas”, aseveró.

La ampliación de la red de cloacas y la conexión a la red troncal se realizan, tal especificó Jaldo, con recursos provinciales. “Lo hacemos con los recursos propios de la Provincia es decir un esfuerzo más volcado en san Miguel de Tucumán, como lo hacemos desde que nos hicimos cargo de la provincia”, sostuvo.