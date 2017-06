25/06/2017 - Negocios

Chile y la UE, unidos por el auge de los productos "bio"

Mucho indica que con Chile se logrará el primer acuerdo para el intercambio de productos con sello "bio" que la UE suscriba con terceros países. Se trata de un reconocimiento mutuo de las directrices que rigen tanto en la UE como en Chile, la producción con criterios orgánicos.

Detalles.

"Es una apuesta mutua por una forma de agricultura que eleva los principios de los productos orgánicos y los controles de calidad", explica a DW Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada española, ponente del informe acerca de este acuerdo en la Comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo.

Productos van, ¿productos vienen?

Las directrices para productos "bio" de la UE han servido de guía. El trabajo ha sido minucioso. Así, tan pronto se concluya este acuerdo, todos los productos europeos "bio" y todos los chilenos certificados por el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) -a través del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas- podrán entrar a los mercados.

¿"Bio" igual a sustentable?

"No se trata sólo de renunciar a los productos químicos, sino de tener en cuenta criterios de sostenibilidad", puntualiza y pone los aguacates (paltas) como ejemplo: en poblaciones al norte de Santiago, la gente tiene que comprar su agua de camiones cisterna. No sale agua de los grifos, no hay agua en los campos. Pero, al mismo tiempo, los grandes monocultivos de aguacate para la exportación (70 por ciento para el mercado europeo) lucen un verde luminoso.

Häusling, que estuvo en Chile en noviembre de 2016, cuestiona que la privatización del agua reste derechos a una población local, cuyos líderes están amenazados por protestar.

Un acuerdo de vanguardia

Cabe resaltar que este acuerdo "bio" con Chile -un socio modélico de la UE desde 2002- es parte del gran acuerdo de asociación que está siendo modernizado y que será, según sus negociadores, de vanguardia.

Aparte de un novísimo capítulo sobre empoderamiento económico y derechos de las mujeres, "el nuevo acuerdo contiene el compromiso mutuo con el respeto al medio ambiente, con la economía circular, con las energías renovables", explica Rodríguez-Piñero. "Y con un desarrollo sostenible. Éste, por supuesto, parte de compaginar todas la necesidades de la población, la primera, el derecho al agua, claro", responde.

En cualquier caso, para el acuerdo de los productos orgánicos se prevé un comité consultivo conjunto que cada tres años evalúe los resultados del acuerdo. "Si en tres años se ha avanzado en alguna otra directriz se puede modificar", explica Rodríguez-Piñero, quien -para el acuerdo en su conjunto- no vería mal que, en caso de incumplimiento, se estipulasen sanciones, "tal y como en las ciudades las multas de tráfico", agrega.

Sea como fuere, este acuerdo -cuya conclusión se prevé para marzo de 2018- "es una señal muy importante para todo el mundo, pues demuestra que podemos comerciar con productos que incorporan mayor valor añadido a la agricultura y que ésta beneficia a millones de personas que viven de ella", señala Rodríguez-Piñero.

"Cabría esperar que el gobierno de Chile procure que se produzca también "bio" para el mercado interno, y no sólo para Europa, como hasta ahora", apunta Häusling. "A pesar de todo, el acuerdo sí es una buena noticia, pues básicamente me parece bien cada nueva hectárea de agricultura orgánica, es bueno para el medioambiente y al final bueno para el consumidor".