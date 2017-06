AMPLIAR El cristinismo estará representado por José Vitar

25/06/2017 - PASO

Así quedaron las listas para diputados por Tucumán

Ocho listas se presentaron en el Frente Justicialista para participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO. El vicegobernador Osvaldo Jaldo encabeza la lista de precandidatos del oficialismo y Cano va por Cambiemos.

Cambiemos, Frente Amplio, Frente de Izquierda, Fuerza Republicana y el Movimiento Socialista de los Trabajadores fueron con lista única: los nombres presentados serán los mismos que se puedan votar para ocupar alguno de los cuatro cargo a diputados que renueva la provincia.

Frente Justicialista

El vicegobernador Osvaldo Jaldo encabeza la lista de precandidatos del oficialismo que competirá en las PASO. Lo acompañan en segundo lugar, Gladys Medina, (legisladora); en tercer lugar, Pablo Yedlin (secretario general de la Gobernación); y en cuarto lugar, la legisladora Sandra Mendoza. Los suplentes son: la diputada Mabel Carrizo, la intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla y el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos.

En esta misma interna participará la lista Unidad Ciudadana con José Vitar, ex diputado nacional y ex secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, en primer lugar; Ethel Weiss (militante del movimiento universitario) en segundo lugar; Hugo Cabral (ex defensor del Pueblo) y Pablo Hyon (de la agrupación Néstor Kirchner), tercer y cuarto lugar.

También lo hará la lista que responde a Sergio Massa, el Frente Renovador Auténtico: sus candidatos son Mariela Martín Domenichelli, Víctor "Vitín” Arias, Paola Astrid Zelay y Manuel Arismendi.

La lista El Peronismo Vuelve, encabezada por Leandro Ybarra, en primer término, Lidia Pérez, Humberto Baigorria y Miriam Díaz Iconomovich.

La lista Naranja lleva a Carlos Pérez, María Elvira Sosa, Jorge Maróstica y a Cynthia López, en ese orden.

La lista Amarilla tiene de candidatos a Luis Romano, María José Bustos, Hugo Pérez y a Feliza del Carmen Reales.

Lista Peronismo Nación: Juan Carlos Mamaní, Bettina Andrea Benitez, Esteban Sosa y Marcia Castro Gómez.

Y lista Federalismo y Crecimiento, integrada por María Silvia Rodrigo, Leonor Casas, Martino Romano y Luis Casacci.

Cambiemos:

José Cano, Beatriz Ávila, Roberto Sánchez y Alberto Colombres Garmendia integran la lista única de Cambiemos para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Los suplentes son Sofía Herrera de Zucco (de la UCR y subdirectora de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán), Gonzalo Blasco (ruralista de APRONOR) y Walter Berarducci (del ApB y secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán).

Frente Amplio:

Mario Koltan, ex funcionario alperovichista, encabezará la lista de precandidatos a diputados por el Frente Amplio de Tucumán. La nómina se completará con Joana Alsogaray (socialismo), Sebastián Vega (Frente Renovador del Este) y Vicente Ruiz (Partido del Trabajo del Pueblo).

Frente de Izquierda:

El Frente de Izquierda ya definió la nómina con la que competirá con: Ariel Osatinsky (secretario general de Adiunt, PO) y Alejandra Arreguez (PTS) encabezarán la lista de candidatos a diputados. Completan la nómina los docentes Juan Luis Veliz (PTS) y Raquel Grassino (PO), junto a Cristian Luna (IS), Alejandra del Castillo (PO) y Carlos Melián (secretario adjunto de la UOMA Tucumán, PTS).

Fuerza Republicana:

El partido Fuerza Republicana (FR) se presenta con una lista propia con candidatos "de militancia bussista”. Encabezada por Ricardo Bussi actual concejal por San Miguel de Tucumán, la lista continúa con Nadima Pecci, mientras que el tercer y cuarto estarán ocupados por Gerado Huesen y Teresita Chavez.

MST:

El Movimiento Socialista de los Trabajadores también participará de la contienda. La encabeza la histórica dirigente Clarisa Lita Albertein. Y la siguen, Ángel Paliza, Blas Sánches y Luciana Bilte.

Fuente: El Tucumano.