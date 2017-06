AMPLIAR El arzobispo re Canterbury Justin Welby en una ceremonia religiosa

22/06/2017 - Pedofilia

Conmoción en la Iglesia inglesa, por cientos de abusos encubiertos

Un nuevo escándalo de pedofilia golpeó a la Iglesia de Inglaterra, con el "mea culpa" de su líder, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien reveló años de encubrimientos y colusiones para cubrir los abusos sexuales cometidos a niños por Peter Ball, cuando fue obispo primero de Lewes y luego de Gloucester.

Detalles.

Las revelaciones de Welby fueron necesarias después de la publicación de "Abuse of Faith", un informe independiente que esclarece uno de los episodios más oscuros del mundo protestante británico. "Estamos frente a un comportamiento imperdonable y chocante", afirmó Welby, y subrayó que fueron traicionadas las víctimas iban por ayuda. Los resultados del informe son estremecedores, pues de ahí emergió que la iglesia desvió las investigaciones sobre los delitos cometidos por el ex obispo, entre otras cosas, amigo del príncipe Carlos entre los años 70 hasta los años 90.

Ball, de 85 años, había admitido que había abusado de 18 chicos -obligándolos a rezar desnudos-, pero después de la condena a 32 meses de cárcel en 2015 fue liberado en febrero pasado, tras haber transcurrido sólo 16 meses tras las rejas. Entre las figuras más destacadas de la iglesia involucradas está el ex arzobispo de Canterbury, George Carey, que Welby obligó a dimitir al cargo honorario de vice-obispo de en Oxford.

El ex primado se retiró en 2002 y en el pasado había defendido varias veces la inocencia de Ball no obstante las numerosas denuncias por sus víctimas. Se habla en particular de seis cartas enviadas a los obispos de la iglesia que Carey no dio a la policía pese al arresto del obispo en 1992. Ball dimitió como obispo de Gloucester. No obstante, le fue permitido frecuentar iglesias y escuelas por varios años y sólo dos décadas después terminó en el banquillo hasta que resultó detenido.

Se extiende así el elenco de representantes de la sociedad británica involucrados en escándalos sexuales, a menudo con el agravante de pedofilia.