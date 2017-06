22/06/2017 - Sesión Legislativa

Ampliaron el espectro de actuación del Ente Mercedes Sosa y hubo fuertes críticas a Nación

Los parlamentarios se refirieron a la polémica por las pensiones de discapacidad. Además crearon el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, con la finalidad de ampliar su ámbito de actuación

Los parlamentarios tucumanos participaron de la séptima sesión del año este jueves. Con un temario variado, los legisladores tomaron un tiempo extenso en las manifestaciones generales para realizar definiciones políticas.

Gran parte del bloque Tucumán Crece hizo hincapié en la medida del Gobierno nacional al respecto de las pensiones por discapacidad.

"Con la discapacidad no se puede joder. Hay muchos discapacitados en Argentina. A nivel nacional, las bajas llegan a 83.000. Me pregunto si otra vez estamos ante un error del Gobierno. Soy papá de un hijo discapacitado. Me toca ir a reuniones, en donde comparto con muchas mamás que viven de esas pensiones", lanzó efusivo Emiliano Vargas Aignasse.

Por su parte, Silvia Rojkés de Temkin agregó: "Lo que está pasando es de una gravedad entera. Que el país entero tenga que salir a repudiar lo que este Gobierno está haciendo con los discapacitados nos muestra que no tienen sensibilidad social y que miran la discapacidad con una mirada de asistencialismo.

En contrapartida, Alberto Colombres Garmendia, del PRO, defendió la medida del Gobierno nacional: "Se sigue trabajando con los mismos criterios que antes. Como todos los meses, hay bajas. Sería bueno que se revisen los números. En 2015, cuando gobernaba el kirchnerismo, se dieron de baja 168.000 pensiones, el doble".

En el orden del día se trataron 11 proyectos de ley, como la modificación a la Ley N° 7844 (Mediación Obligatoria en los Juzgados de Paz) y la modificación a la Ley N° 8754 (creación del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa), con la finalidad de ampliar su ámbito de actuación, que excede el espacio físico del edificio donde se emplaza el Teatro Mercedes Sosa. De esta manera se incluye otros espacios escénicos convencionales o no convencionales, como el caso del musical "Tina.