21/06/2017 - Tras la polémica por la quita a discapacitados

El Gobierno revisará las pensiones por viudez

​ANSES envió un ultimátum a quiénes perciben el beneficio para que presenten la documentación que acredita que les corresponde seguir recibiendo la ayuda que brinda el Estado. Podría haber recortes.

Después de la polémica por la quita de pensiones a discapacitados, el gobierno nacional revisará los beneficios por viudez. En redes sociales se viralizó el ultimátum que ANSES le envió a quiénes perciben la ayuda del Estado.

Desde el organismo previsional enviaron un comunicado a todos los beneficiarios de la pensión por viudez donde llaman a presentarse en el ente y "actualizar datos de matrimonio o convivencia con el titular del que deriva de la pensión". Esto generó un alerta que obligó al Gobierno a dar una explicación.

Desde el organismo que dirige Emilio Basavilbaso aclararon que no quitarán ningún beneficio aunque los pensionados no presenten la documentación, pero no descartaron recortes en el mediano plazo. En diálogo con Clarín, un funcionario de ANSES explicó que "no se han detectado casos con irregularidades a través de este proceso", pero "se seguirá investigando".

El programa de revisión continuará y si bien ya hubo 5.722 beneficiarios que acercaron la documentación, desde el Gobierno adelantaron que "la suspensión o baja de una pensión por fallecimiento que puede ocurrir por una irregularidad, como puede ser la utilización de una partida de matrimonio apócrifa, sólo se efectúa a través de un acto administrativo fundado, en el que previamente y mediante notificación fehaciente, se otorga al titular el derecho a defensa".