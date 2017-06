AMPLIAR Manzur en el acto

20/06/2017 - En el día de la bandera cargó contra Macri

"Macri prometió pobreza cero y cada vez hay más pobres"

Juan Manzur, gobernador de Tucumán , afirmó ayer que el presidente Mauricio Macri prometió que iba a lograr pobreza cero en Argentina y cada vez hay más pobres , luego de encabezar el acto por el Día de la Bandera en la explanada de Casa de Gobierno, donde más de 2.000 niños de toda la provincia prometieron lealtad a la enseña patria.

Macri prometió que iba a lograr pobreza cero en Argentina y cada vez hay más pobres. Dijo que venía a unir a los argentinos y cada vez es más grande la grieta, sostuvo Manzur ante la prensa, al referirse a las declaraciones del Titular del Plan Belgrano José Cano, quien afirmó que el Partido Justicialista (PJ) provincial es contradictorio por incluir entre sus columnas al massismo y a Pueblo Unido , que fueron sus contrincantes en las elecciones anteriores.

No puede (José Cano) hablar de contradicciones después de ver cómo actúa el presidente, Cano lleva dos años delante del Plan Belgrano y no hizo nada por la provincia, es solo discurso , agregó el ex ministro de Salud.

El gobernador tucumano señaló que su " posición política es abrirle los brazos a todos y que sepan que son bienvenidos y aseguró con el vicegobernador Osvaldo Jaldo vamos a seguir trabajando para que la familia tucumana este cada vez mejor y los que compartan está idea serán bien recibidos en el PJ, el peronismo siempre compartió posiciones con otros partidos políticos .

También y con respecto a la decisión del gobierno nacional de emitir deuda a 100 años, Manzur indicó hay que tener un poco de prudencia y serenidad, no pueden seguir de endeudando al país, esta deuda no sólo la van a pagar nuestros hijos sino también nuestros nietos y bisnietos.