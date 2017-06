18/06/2017 - Según Moreno

"Cristina va a ganar las elecciones, pero hacerlo en el movimiento justicialista tendría otro gustito"

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno aseguró hoy que, en caso de ser candidata, la expresidenta Cristina Kirchner se impondrá en las próximas elecciones legislativas, pero expresó dudas respecto del esquema de la "Unidad Ciudadana" que no incluye al PJ, al sostener que una victoria en el marco del "movimiento nacional justicialista tendría otro gustito".

En este sentido, afirmó que el PJ bonaerense va a hacer "todos los esfuerzos necesarios" hasta el "sábado que viene a las 23:59" para lograr la "unidad" con el sector que aglutina el exministro Florencio Randazzo.

Si eso finalmente no ocurriera, el espacio que él conduce, "La Néstor Kirchner" presentará una lista propia para competir en las PASO del PJ con el randazzismo.

"Nosotros no vamos a cejar en la isntancia de unidad delm ovimeitno nacional Justicialista porque precisamos a todos los compañeros. Fundamentalmente a la compañera Cristina, que no hay ninguna duda que va a ganar las elecciones, sea en el movimiento nacional Justicialista o sea en esta "Unidad Ciudadana", creo que se llama o no sé", afirmó Moreno, sin ocultar cierto desdén respecto del sistema de alianzas que inscribió el kirchnerismo en la justicia electoral de La Plata.

En diálogo con radio Cultura, el exfuncionario dijo que "no hay ninguna duda que Cristina va a ganar las elecciones, pero tampoco no hay ninguna duda que tiene otro gustito ganarlas por el movimiento nacional Justicialista".

"No es lo mismo. El movimiento nacional Justicialista tiene un paraguas, te protege, te cuide, te sienta dentro de tu casa", remarcó Moreno, quien se postula como precandidato a diputado nacional por el Peronismo para el Bien Común, en el marco del frente Unidad Porteña, con una lista propia que enfrentaría al kirchnerismo duro y sectores de centroizquierda.