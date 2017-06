AMPLIAR Morales espera la visita de Karen Rojo

15/06/2017 - Diferendo

Morales invita a alcaldesa de Antofagasta visitar La Paz por la integración

El presidente boliviano, Evo Morales invitó ayer a la alcaldesa de la ciudad chilena de Antofagasta, Karen Rojo, a visitar La Paz, en el marco de la integración de los pueblos y sin rencores.

Detalles.

"La alcaldesa de Antofagasta quiere visitar, que venga le vamos a recibir en Palacio, no somos rencorosos, no somos vengativos, queremos integración de nuestros pueblos", dijo en un acto público en Desaguadero, La Paz.

Morales realizó esa invitación días después de que Rojo lo acusará de ejercer una presión para impedir su visita a Cochabamba, en respuesta a una invitación del alcalde José María Leyes, aunque éste rechazó la información.

En 2016, Rojo envió un mensaje en video al presidente Evo Morales, en el que lo acusó de dañar las relaciones entre Chile y Bolivia, y emuló al exrey de España, Juan Carlos, en su alusión a Hugo Chávez, quien dijo "¿Por qué no te callas?".

"Nosotros no estamos prohibiendo, los chilenos pueden entrar sin visa, no tenemos ningún problema pueden visitarnos (...). Son tiempos de integración y no de invasión", sostuvo.

En ese acto, el Jefe de Estado lamentó los conflictos bilaterales continúen escalándose entre Bolivia y Chile por intereses políticos y particulares.



Bolivia y Chile carecen hace 40 años de relaciones diplomáticas, precisamente por la mutilación geográfica boliviana tras la invasión militar a entonces su puerto de Antofagasta, a mediados de febrero de 1879.

Desde 2013, el Gobierno boliviano exige al país transandino el cumplimiento de sus compromisos y varias resoluciones internacionales, para otorgar a Bolivia una salida soberana al mar.



"Duele mucho, somos dos naciones vecinas, hermanas, que deberíamos estar trabajando de manera conjunta, para el bien de nuestros pueblos (...), pero no entienden algunos, sólo piensan en su burguesía, en sus terratenientes, en sus gamonales, sin pensar en la gente pobre", complementó.



La visita de la Alcaldesa de Antofagasta está pronta a realizarse, después de que en marzo pasado, dos militares y siete civiles fueron detenidos en un incidente en frontera cuando combatían con el contrabando, y ahora aguardan una audiencia fijada para el 20 de junio, en la que se espera se defina su situación legal.

El mandatario boliviano aclaró que ningún ciudadano chileno tiene prohibida la entrada a Bolivia, más al contrario -dijo- serán recibidos porque "son tiempos de integración".