AMPLIAR Los billetes circulan sin registro economico

15/06/2017 - Alerta

La economía informal española alcanza al 16% del PBI

La economía informal en España representa el 16% del Producto Interior Bruto (PIB), al alcanzar los 168.000 millones de euros, según un informe difundido ayer.

Detalles.

Esta actividad no declarada supone 25.648 millones de euros de fraude fiscal, concluye el informe "Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones" del Consejo general de economistas.

El 16% está por debajo de la de Italia y Grecia, y en la media europea.

Si en España se declarara toda la actividad el déficit público sería del 2% en lugar del 4,6% con que cerró el año 2016.

Si las arcas del Estado recaudaran esta cantidad, el país habría salido del Procedimiento de déficit excesivo, el brazo fiscal corrector de Bruselas. El Consejo general de economistas ha subrayado el alarmismo de algunas estimaciones de fraude fiscal que "sobrevaloran" la economía sumergida en un 60%.

Uno de los economistas, Jesús Quintas, advirtió de que existen diferencias entre los conceptos de "economía sumergida" y "fraude fiscal".

La economía sumergida es la actividad que elude la regulación gubernamental, la tributación u observación mientras que el fraude sería el incumplimiento consciente el pago de impuestos. Por ejemplo, el caso del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al que la fiscalía acusa de defraudar por 14,8 millones de euros, ilustra un ejemplo de presunto fraude fiscal pero no de economía sumergida "Los errores en declaración no son fraude. Si no se depuran estos errores podemos llegar a porcentajes desconcertantes de fraude o de economía sumergida. El riesgo es que Bruselas está empezando a legislar en base a estas estimaciones", avisó el economista Jesús Gascón.

Para reducir el fraude, los economistas presentan 20 propuestas, entre ellas tutelar de manera especial a los nuevos empresarios, intensificar la relación cooperativa, potenciar la educación ciudadana y la cooperación internacional.

El presidente del Consejo general de economistas, Valentín Pich, señaló que "en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, y otros más tangibles como la fortaleza de las agencias tributarias o la claridad normativa".