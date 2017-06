15/06/2017 - Elecciones

Provincia por provincia: cuántas alianzas se inscribieron para las PASO

Tras el cierre de inscripción de alianzas en las juntas electorales provinciales, ya quedó conformado el mapa de frentes que competirán en las categorías de diputados y senadores provinciales, para concejales y consejeros escolares en las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Como era de esperarse, Provincia lidera la lista con nada menos que 13 alianzas electorales. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires con siete coaliciones registradas, mientras que Córdoba, Mendoza y Neuquén cierran el pdio con 6 frentes por cada distrito.

• Ciudad de Buenos Aires

Siete alianzas se anotaron para competir en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo. Las coaliciones adoptaron el nombre de Vamos Juntos, Unidad Porteña, Evolución Ciudadana, Izquierda al frente por el socialismo, FIT, Convocatoria Abierta por Buenos Aires y Avancemos hacia un 1 país mejor.

• Provincia de Buenos Aires

Finalmente, trece frentes electorales se inscribieron para competir en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. Ante el juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta se anotaron Cambiemos, Frente Justicialista, Frente Unidad Ciudadana, Compromiso Federal, 1País, Encuentro Popular por Tierra, Frente Social y Popular, CREO, Izquierda al Frente, el FIT, Frente Justicialista Cumplir, Alianza Vamos y Vamos Creando Ciudad Nueva.

• Santa Cruz

Los frentes confirmados son: Frente de Izquierda y de los Trabajadores, integrado por el Partido Obrero y Nueva Izquierda, Frente para la Victoria, (PJ, Partido de la Victoria, Kolina y La Cámpora), Frente Izquierda al Frente por el Socialismo, integrada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Nuevo MAS, el Frente Unión para Vivir Mejor (UPVM)-Cambiemos que ya formalizó su presentación en la justicia electoral con las firmas de los representantes de la UCR, Encuentro Ciudadano, PRO, Coalición Cívica-Ari-, Socialismo y partidos provinciales, y el partido Proyecto Sur, que lidera el ex gobernador Daniel Peralta (PJ).

• Córdoba

Seis alianzas se inscribieron en el distrito electoral Córdoba con vistas a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Frente Cambiemos, Unión por Córdoba (UpC), que lidera el ex gobernador José Manuel De la Sota, el Frente Córdoba Ciudadana (ex Frente para la Victoria), la Alianza Somos (ex Frente Progresista), el Frente de Izquierda y los Trabajadores y la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo.

• Neuquén

Seis alianzas políticas se inscribieron en la provincia de Neuquén para participar de las primarias de agosto próximo. Sobre el cierre del plazo legal, se inscribieron el Frente de Izquierda de los Trabajadores. El miércoles se habían inscrito Cambiemos, el Frente Unidad Ciudadana del PJ, el Frente Neuquino y el Frente Renovador.

• Misiones

Los frentes inscriptos son el oficialismo provincial del Frente Renovador de la Concordia Social, el Frente Avancemos, Frente Cambiemos y el Frente Unidad Ciudadana, integrado por los seguidores de la expresidente Cristina de Kirchner.

• Tierra del Fuego

La gobernadora Rosana Bertone, logró reunir en el denominado "Frente de Unión Además, se presetnaron "Tierra de Unión", "Cambiemos TDF", "UnirTDF" y el frente "Unir".

• Entre Ríos

El Partido Justicialista, el massismo provincial, agrupado en el Frente Entrerriano Federal (FEF), y otros cuatro frentes formalizaron su alianza para competir en las PASO del 13 de agosto en la provincia de Entre Ríos.

• Salta

Tres frentes formalizaron su inscripción: La alianza "Frente Popular para la Liberación", el oficialista Frente Unidad y Renovación y el kirchnerista Frente Ciudadano para la Victoria, con Partido de la Victoria y otros diez sellos.

• Santiago del Estero

Cinco frentes políticos participarán de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Santiago del Estero, informaron fuentes del Tribunal Electoral. El Frente Cívico por Santiago, Cambiemos, el Frente Renovador 1Pais, Cruzada Santiagueña y la Izquierda Socialista hacia el Frente de Izquierda.

• Santa Fe

Para las legislativas nacionales, se inscribió Cambiemos, la Alianza Frente Justicialista Santafesino y el FPCyS liderado por el Socialismo que tiene socios como a GEN, PDP, SI y Movimiento Libres del Sur.

• Mendoza

Cinco alianzas se inscribieron en la Justicia mendocina. Los frentes inscriptos a nivel nacional son el oficialista Cambiemos, Somos Mendoza, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Primero Mendoza y Encuentro por Mendoza compuesto por Partido Federal y Encuentro Federal.

• Corrientes

Cinco alianzas fueron presentadas en la Justicia Electoral Federal de Corrientes: Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos; Juntos Podemos Más; Frente Renovador 1País, Somos Corrientes y Frente Ciudadano para la Victoria.

• Chubut

Tres frentes electorales se inscribieron en Chubut para las legislativas. El primero en inscribirse fue el frente "Chubut Para Todos" con cuatro partidos que se conformaron alrededor del gobernador Mario Das Neves. También se inscribió el Frente para la Victoria y Cambiemos.

• Jujuy

Cinco alianzas solicitaron su reconocimiento. El ahora "Frente Jujeño Cambiemos", "Frente Justicialista", el "Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)", "Frente Renovador 1 País" y el "Frente Ciudadano para la Victoria" oficializaron sus coaliciones ante la Justicia.

• La Pampa

El PRO y la UCR cerraron finalmente un acuerdo electoral. El frente se llama Propuesta Frepam-Cambiemos. La Secretaría Electoral informó que también se presentó el Frente Progresista Pampeano, la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo y el PJ-La Pampa.

• Chaco

En la secretaría electoral del Juzgado Federal N°1 de Resistencia se inscribieron cuatro alianzas: Chaco Merece Más, Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un Nuevo país para participar en las PASO del 13 de agosto próximo.

• Catamarca

Tres alianzas registraron su inscripción según se informó desde el Juzgado Federal de Catamarca con Competencia Electoral: el Frente Justicialista para la Victoria; Frente Cívico y Social-Cambiemos; y Juntos Somos Catamarca.

• Río Negro

Cuatro fuerzas políticas se inscribieron en la secretaria electoral del Juzgado Federal de Río Negro. La lista por el Frente para la Victoria de Río Negro, la alianza Juntos Somos Río Negro, la alianza "Cambiemos" y la Izquierda al Frente por el Socialismo.

• San Juan

Un total de 4 frentes electorales formalizaron esta noche en San Juan. El Justicialismo y el PRO presentaron sus alianzas, mientras que también conformaron un frente los partidos de izquierda y el progresismo, mientras que 1País presentó otro frente con partidos provinciales.

• La Rioja

La Justicia Electoral Federal de La Rioja, a cargo del juez Alberto Bruno, informó que se presentaron 6 alianzas: el Frente Justicialista Riojano, Cambiemos, Una Rioja, Alternativa Popular Riojana, Izquierda al Frente y el MAS.

• San Luis

En la provincia puntana se presentaron se presentaron tres frentes electorales para los cargos electivos de diputados y senadores nacionales por la provincia de San Luis: el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, el Frente Unidad Justicialista y La Izquierda al Frente por el Socialismo.