AMPLIAR Creció el empleo formal en la provincia

15/06/2017 - Más empleo

"La baja del desempleo se debe al incentivo a la producción"

El ministro de Desarrollo de Productivo, Juan Luis Fernández, se refirió esta mañana al contexto laboral en la provincia, a partir de las nuevos resultados publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), según los cuales el desempleo en Tucumán fue de 7,7% en el primer trimestre del año.

Esto significa un descenso de 0,2% frente a los 7,9% del último período de 2016 – momento en que crece la actividad por el consumo de fin de año – y el mismo nivel que el tercer trimestre del año pasado (de plena actividad agroindustrial).

Creo que es un dato muy bueno para la provincia en un contexto muy malo para el país, donde hubo en el último cuatrimestre casi 290 mil nuevos desempleados”, señaló Fernández.

Explicó que el hecho de haber podido mantener el empleo en Tucumán e incluso incrementarlo “implica una buena noticia que tiene que ver con toda la política que ha desarrollado el gobernador Juan Manzur hasta hoy, enfocada en conservar el empleo y aumentarlo en un ámbito donde se trabaja mancomunadamente con el sector privado y donde, a través de una serie de medidas – la última de ellas, por ejemplo, la ley de Promoción de la Ganadería –, se ha creado un clima productivo para las inversiones, con un muy buen diálogo entre el sector público y privado”.

El ministro indicó que estas medidas permiten que se mantenga el empleo y que la provincia tenga una importante cantidad de inversiones que el sector empresarial está haciendo y que se verá reflejado en lo que resta de este año y en el primer cuatrimestre del año que viene. “Se trata de inversiones, casi todas ligadas al sector productivo, más allá de la obra pública y el sector de la construcción que está retomando ritmo y esperemos que vuelva a tomar impulso y llegue a Tucumán proveyendo más trabajo”.

El impacto de la zafra en el empleo

Según detalló el titular de la Producción, la zafra no está impactando todavía en los números de empleo, porque son datos que corresponden al primer cuatrimestre y en ese momento no había comenzado, salvo parcialmente la del limón, que no ha tenido continuidad por las lluvias.

“De manera que creo que, cuando empiecen a trabajar todos los ingenios, porque hay algunos que aún no han empezado a moler, y con una zafra del limón muy bien encaminada, ese índice debería mejorar, debería bajar el desempleo”, dijo Fernández. En ese sentido, detalló que se trabajará en sostener los números a lo largo del año, porque la provincia tiene actividades muy estacionales como la del limón, la azucarera o los cultivos de arándanos y frutillas, que son las producciones altamente demandantes de mano de obra: “En tanto y en cuanto podamos mantener la ocupación en estos tiempos de zafra y podamos continuarla el resto del año a través de una actividad industrial más dinámica, yo creo que esto realmente va a ser muy bueno para Tucumán. Lo está siendo, de hecho: fue una de las pocas provincias que aumentó su empleo en 2016 con relación a 2015 y ahora lo seguimos manteniendo y ampliamos un poco”.

Tucumán frente a los totales nacionales

“Los números nacionales son realmente malos. Esta política que se está desplegando tiene muchísimas consecuencias, yo diría nefastas, para el país. Y no solo en empleo sino también en la caída del consumo, producto de la caída en el poder adquisitivo de los salarios y el proceso de importación indiscriminada que están haciendo que muchos sectores industriales estén perdiendo empleo en cantidad importante”, dijo el ministro.

De acuerdo con los datos del INDEC, la tasa de desocupación en los aglomerados urbanos de la Argentina subió a 9,2% en el primer trimestre de este año. El mayor deterioro fue en el conurbano bonaerense, donde el desempleo subió a 11,8%, que se convirtió así en la región del país con peor situación laboral.

“A pesar de ese contexto macroeconómico, Tucumán está manteniendo el empleo y es un dato bastante bueno para la provincia”, cerró Fernández.