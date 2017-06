AMPLIAR La justicia allana sede del metro de Quito, ayer

14/06/2017 - Banqueros

Odebrecht entrega información sobre soborno a la Justicia ecuatoriana

La empresa brasileña Odebrecht indicó ayer que entregó información a la fiscalía de Ecuador para esclarecer el pago de sobornos por 33,5 millones de dólares a cambio de la adjudicación de obras estatales.

Detalles.

En un comunicado publicado en dos de los principales medios impresos ecuatorianos, la compañía destacó que la información materia de cooperación ha sido entregada exclusivamente a dicha institución para el esclarecimiento de los hechos denunciados. A su vez pidió disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente al tiempo que indicó que ahora cuenta con un sistema interno de control con cero tolerancia a prácticas ilícitas y que fueron separadas de las operaciones en Ecuador todas las personas que incurrieron en actos ilícitos.

La fiscalía ecuatoriana precisó en su página de internet que el convenio de cooperación con la empresa, exclusivamente en el ámbito penal, le ha permitido acceder de manera íntegra a la información y evidencia relevante que llevará ante la justicia a las personas que intervinieron en estos delitos, pero aclaró que de ninguna manera? el acuerdo ?concede beneficios de inmunidad a nadie.

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que en la reciente campaña presidencial fue acusado de tener relación con la red de corrupción de Odebrecht, dijo en radio Visión que pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ser recibido para hablar de ese caso.

Iré a la comisión, ojalá mi exposición se desarrolle en un ambiente de respeto, como debe ser. Soy inocente, entonces como no me encuentran nada se inventan esto de la responsabilidad política, añadió en alusión a que durante su gestión no logró controlar a colaboradores vinculados con actos de corrupción, como el caso del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, buscado por la justicia, y del ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, detenido en torno a un presunto soborno de un millón de dólares por parte de la empresa brasileña.

La fiscalía revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma brasileña con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.

El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht, que ahora tiene prohibido por ley suscribir contratos en este país.

Odebrecht reconoció haber repartido millonarios sobornos en 10 países latinoamericanos y dos africanos a cambio de obras estatales.