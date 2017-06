AMPLIAR Retornarán las movilizaciones antiabortistas

14/06/2017 - Debaten el lunes

Violación incluida en proyecto despenalización aborto en Chile

La violación quedó incluida en el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales, pese a los esfuerzos de la derecha opositora por dejarla fuera de su tramitación. Ley será votada definitivamente el lunes por el Senado

La comisión Constitución del Senado aprobó por tres votos a favor y dos en contra que las embarazadas como consecuencia de una violación puedan someterse a un aborto en Chile.

Al igual que aquellas cuando su vida esté en peligro o exista inviabilidad fetal, tres causales admitidas en la Ley que fue derogada en sus últimos días por la dictadura, en 1989.

El proyecto establece que las mujeres mayores de 18 años podrán interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación, mientras que las menores de edad, hasta las 14 semanas.

Los parlamentarios del bloque derechista Chile Vamos presentaron el martes una indicación al proyecto del Ejecutivo para eliminar esta causal, pero fue rechazada y hoy se dio visto bueno al texto completo. "No es posible que en nuestro país a una mujer que sea víctima de violación, sea adulta o menor, si ella decide interrumpir el embarazo para evitar el sufrimiento dramático que significa mantener el producto de esa violación dentro de su vientre, además se la persiga penalmente", declaró el presidente de la comisión, Felipe Harboe, del oficialista Partido Por la Democracia (PPD).

El senador independiente Pedro Araya argumentó a su vez que "si bien es cierto la Constitución en Chile protege la vida del que está por nacer, eso no significa un mandato absoluto porque también hay otros derechos que entran en juego que también tienen que ser respetado. Por ejemplo está el derecho de la mujer a su integridad física y psíquica".

En cambio, el senador de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, sostuvo que "estamos yendo demasiado lejos y se están cometiendo demasiados errores".

Expuso que "la violación es un hecho horrible y brutal, pero lo que no es concebible es que nosotros sancionemos al inocente, al producto lamentable de esa relación violenta, y no tengamos en cuenta que no es responsable. El violador es el único que debiera responder por estos hechos".

Chile es uno de las siete Estados en el mundo que no admite el aborto en ningún caso. Hace tres años, la presidenta Michelle Bachelet retomó un proyecto que dormía en el Congreso para despenalizar el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre; inviabilidad fetal, y violación. La iniciativa cuenta ahora con despacho de suma urgencia por lo que antes de 15 días deberá estar convertida en ley.