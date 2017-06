AMPLIAR La rectora entregó los kits de bienvenida a los nuevos becarios del CONICET

14/06/2017 - CONICET

"Tenemos que defender a la ciencia todos los días" dijo Bardó a becarios

Medio centenar de investigadores se incorporaron oficialmente a la sede tucumana del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La directora del Centro Científico Tecnológico CONICET- Tucumán, Elisa Colombo y la rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Alicia Bardón fueron las oradoras principales del acto que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Virla.

“No está naturalizado el lugar preponderante que debería tener la investigación científica en nuestras sociedades. Tanto desde la administración de las instituciones educativas y formadoras de investigadoras como desde el más pequeño de los laboratorios o grandes proyectos interdisciplinares tenemos que defender a la ciencia todos los días”, remarcó Bardón.

La titular de la Casa de Juan B. Terán destacó que “la propia UNT nació con un modelo humboldtiano que concibe de forma íntimamente ligada la formación con la investigación. Nunca deberíamos separar la enseñanza con la producción de conocimiento. Estamos orgullosos del aporte de nuestra Universidad tanto en provisión de investigadores como en la cogestión de los 10 institutos de doble dependencia que compartimos con CONICET”.

Por su parte, Colombo dio la bienvenida a los nuevos becarios y destacó que a pesar de los vaivenes políticos "la Argentina tiene que seguir apuntando a que la investigación sea una política de Estado que supere la sucesión de gobiernos. Es la única forma de avanzar hacia el desarrollo del país".

La funcionaria quien también es doctora en Física, destacó que "existe un indicador del estado del desarrollo científico en una sociedad que mide la cantidad de investigadores por cada mil trabajadores activos. En los países desarrollados es de 8 por mil y Argentina hoy está en 2 por mil. Nuestra meta es duplicar la cantidad de científicos para 2020".

Pablo Barrionuevo, un salteño, ingeniero electrónico egresado de la UNT y doctorado en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente fue el encargado de dar las palabras de bienvenida a sus nuevos pares y resaltó como características de todo investigador "la curiosidad para poder descubrir fenómenos nuevos y la rigurosidad para poder sortear los obstáculos y arribar a conclusiones válidas en el proceso metodológico".

"Tengo un agradecimiento eterno hacia la UNT que me brindó una formación sólida y de excelencia. Esto me permitió continuar mis estudios con el Dr. Dingcai Cao en el Laboratorio de Percepción Visual, Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales, Universidad de Illinois en Chicago (UIC), EEUU, con cargo postdoctoral como investigador visitante. Y una vez que se me cumplió el plazo me contrataron un año extra. Ahora decidí volver a Tucumán y continuar mi investigación en el país", contó Barrionuevo.

El becario también se refirió a la difícil situación administrativa que está sufriendo el CONICET a nivel nacional: "Debido a la reducción del presupuesto nacional destinado a la investigación y a la reducción del número de ingresantes a pesar de haber sorteado los procesos evaluativos nos hacen pensar que la ciencia no es hoy una prioridad para el gobierno nacional. Esperemos que esto se rectifique por el bien del país y por los 13 tucumanos que este año quedaron afuera de la carrera investigativa".

Por último Bardón exhortó a los becarios a “redoblar esfuerzos para defender la labor científica y a aportar desde la crítica constructiva al mejoramiento de las instituciones educativas. Los convoco a no dejarse desalentar por cierta mirada derrotista de los medios de comunicación y de parte de la sociedad. Cada día, en cada grupo de estudio, en cada laboratorio damos un pasito hacia el desarrollo, cada día subimos un escalón. Debemos estar convencidos de que nuestro aporte es fundamental para el mejoramiento de nuestra sociedad y el desarrollo de nuestro país".