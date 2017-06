AMPLIAR Manzur cuestinó la insensibilidad de Nación

14/06/2017 - Manzur sobre pensiones

"No le pueden quitar lo poco que cobran"

La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de suspender las pensiones por discapacidad a unas 70.000 personas en todo el país generó un nuevo reclamo del gobernador Juan Manzur. Ministros de la región reclamaron la restitución de pensiones.

“Espero que el gobierno nacional cambie porque no le puede quitar lo poco que cobra la gente discapacitada. Ayer recibimos más de 200 personas que ya no reciben el beneficio”, señaló el primer mandatario provincial.

“Hay amparos judiciales a lo largo y ancho del país, los jueces están actuando y si se cometió un error hay que solucionarlo porque con esa poca plata esta gente lo utiliza para vivir”, comentó Manzur.

Sólo en lo que va de junio, la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de $ 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.

Ministros de la región reclamaron la restitución de pensiones

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno se reunieron los representantes de los ministerios de Desarrollo Social del noroeste, encabezados por el titular de la cartera local, Gabriel Yedlin. El encuentro fue autoconvocado por los ministros para reclamar al director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, la restitución de las pensiones por invalidez que fueron suspendidas por el Gobierno Nacional este mes.

“La reunión habla de algo muy bueno, de una madurez de nuestra democracia, de que teniendo visiones distintas podemos juntarnos en un lugar de diálogo y para llevar soluciones a la gente. Con los ministros hemos planteado las cosas con mucha firmeza”, dijo Yedlin -. “Creo que como conclusiones el funcionario lleva a la Nación y a la ministra Carolina Stanley la postura de las provincias del NOA: un pedido de que retrotraigan esta medida para que protejamos los derechos de las personas con discapacidad”.

Yedlin remarcó que la suspensión de las pensiones no solo implica la pérdida del dinero, sino que las personas afectadas quedan automáticamente fuera del programa Incluir Salud, que garantiza la cobertura terapéutica, los tratamientos de rehabilitación, los centros de día, las distintas modalidades de atención. “Son prestaciones caras y, una familia que finalmente ha conseguido un lugar para protección y cuidado de su familiar, no lo podrá sostener”.

El ministro de Catamarca, Justo Daniel Barros, señaló que la reunión se hizo “impulsados por la idea de encontrar respuestas en qué es lo que había motivado a la Nación a tomar una decisión de esta naturaleza. La provincia de Catamarca se ve claramente afectada y para nosotros es una decisión unilateral y arbitraria que violenta derechos adquiridos y necesitamos que se revea”.

En cuanto a la respuesta de Badino, explicó: “Él ha manifestado un serie de variantes pero no la revisión de la medida. Hemos pedido que le transmita al Gobierno Nacional la firme voluntad de las provincias del NOA que estamos presentes de que esta revisión se estudie en profundidad”.

En el mismo sentido, la titular de Desarrollo Social de La Rioja, Griselda Herrera, señaló: “Me hubiera gustado levantarme de esta mesa con una resolución favorable para volver a mi provincia diciendo que aquél derecho que ha sido cercenado va a ser restituido. Esto no es así pero de todas formas ha servido para que pongamos en claro del derecho que le han quitado a nuestra gente. Ya hemos avisado al gobierno nacional que dese la provincia vamos a avanzar judicialmente para proteger los derechos. Nos han dicho que se debe a problemas de falta de documentación o administrativos, pero mientras hay chicos cuadripléjicos que no tienen ingresos; las pensiones dependen de la nación, no de nosotros pero la caja de resonancia son nuestros gobiernos”.

Con respecto a las soluciones ofrecidas por la Nación, Yedlin indicó: “Lo que le hacemos ver es que la retractación igual va a pasar, o por su decisión (porque está mal y mal hecho) o desde lo judicial”. En la misma línea, Barros agregó: “Estos beneficios son derechos y únicamente un juez o una ley específica se los puede quitar pero jamás una resolución administrativa, que debe transmitirse e forma personal”.

El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, por su parte, respondió: “No hay ninguna decisión del Estado Nacional que se refiera a dar de baja el sistema de pensiones de personas con discapacidad. No se han caído pensiones, se hacen procedimientos administrativos que verifican la existencia de los beneficios del momento en que fueron iniciados, las suspensiones en su gran mayoría tienen que ver con procedimientos administrativos. Me parece que lo que estamos haciendo no es nada extraordinario. No hay ningún objetivo de terminar con las pensiones, ni menos de suspender los planes de apoyo del gobierno a los discapacitados”.