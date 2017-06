13/06/2017 - En General

Científicos apoyaron a los choferes cordobeses

El conjunto de nuestras organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo a la lucha de los choferes del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, entendiendo que este conflicto pone en evidencia el ruin entramado de poderes que dicta los rumbos de la ciudad bajo la gestión del radical-pro Ramón Mestre

El conjunto de nuestras organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo a la lucha de los choferes del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, entendiendo que este conflicto pone en evidencia el ruin entramado de poderes que dicta los rumbos de la ciudad bajo la gestión del radical-pro Ramón Mestre, mostrando asimismo la forma de abordaje de los conflictos sociales y salariales que dicha coalición, la que gobierna el país, pretende llevar adelante. Por un lado, empresarios que a pesar de haber aumentado el 30% el boleto a principios de año y recibir cuantiosos subsidios, se niegan a cumplir con el aumento acordado por la paritaria nacional (ya por debajo de la inflación esperada) del 21% y proponen un incremento, durante todo 2017, del 8% para los trabajadores. Por otro lado (del mismo lado, en rigor) un poder ejecutivo municipal que, con el auxilio inestimable de los medios de comunicación hegemónicos, se concentra en demonizar a los trabajadores y sus reclamos. El argumento (discursivo, porque el de la fuerza estuvo desde el primer momento con el despliegue ostentoso y provocador de policía y gendarmería) es simple: enfatizar en la supuesta ilegalidad de las acciones de lucha, en el marco de una comprensión reduccionista e individualista de la paz social. Como si la legalidad no fuera resultado de relaciones de fuerza, y como si fuera posible pensar en una abstracción como la “paz social” en un contexto de empobrecimiento generalizado y supresión de derechos obtenidos, como el que desde diciembre de 2015 envuelve a jubilados, docentes, científicos, comerciantes, industriales, pymes y a todos los trabajadores argentinos. Como si la lucha colectiva no fuera, siempre, la única herramienta de los que no tienen otra cosa que su esfuerzo y su trabajo para lograr una vida mejor.

Agrupación Construcción de Graduadxs (FCNyM-UNLP)

Ateneo Científicxs Tucumanxs

Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche

Científicos y Universitarios Autoconvocados Bs. As.

Científicos y Universitarios Autoconvocados Córdoba - La 12 de Noviembre

Ciencia y Universidad Mendoza - Ciencia y universidad ni un paso atrás

Científicos y Universitarios Autoconvocados Entre Ríos

Científicos y Universitarios Autoconvocados Rosario

Científicos y Universitarios Autoconvocados Santa Fe

Científicos y Universitarios Autoconvocados Salta

Científicos y Universitarios Autoconvocados La Rioja

Científicos y Universitarios Autoconvocados Patagonia Norte

Frente Universitario Norpatagonico

Trabajadores Autoconvocados CENPAT-Puerto Madryn.