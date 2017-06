AMPLIAR Reconocimiento a Inés Aráoz

13/06/2017 - Reconocimiento a Inés Aráoz

Entre poesìa y folclore homenajearon a los escritores

El valor de la palabra tomó trascendencia en la sala Orestes Caviglia. Allí, durante unos minutos, la trova, la copla y la Chacarera del 55’, de los hermanos Nuñez; fue conjugada con una interpretación libre de La Intrusa, el cuento de Jorge Luis Borges, para rendir tributo a los escritores tucumanos.

El Ente Cultural de Tucumán reconoció a los referentes de las letras en una nueva conmemoración del Día del Escritor. Durante el encuentro, que convocó a alumnos de escuelas secundarias, se realizó un recorrido literario por los principales representantes de las letras de la provincia y el resto del país.

Además, homenajearon a la escritora local y referente nacional, Inés Aráoz, en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria. El acto incluyó también la presentación del músico, Gonzalo Brandán, y la participación de la narradora, Alejandra Jiménez. Posteriormente, se realizó un ‘tendedero poético’ en la vía pública.

Diego Cheín, director de Letras del Ente Cultural de Tucumán, explicó que se organizó un acto especial con el fin de reconocer a Inés Aráoz, “nuestra poeta máxima, una escritora argentina de enorme importancia, y a través de ella a todos los que impulsaron las luchas históricas, como las llevadas adelante por la Sociedad Argentina de Escritores”.

Destacó que se haya convocado a estudiantes a participar del acto con el fin de incorporar la importancia de la escritura como herramienta para el desarrollo de la creatividad.

La importancia de la palabra en la educación

Inés Aráoz dijo que el gesto del Ente Cultural es un homenaje que se les rinde a todos los escritores tucumanos. Dijo, además, que “lo más importante para hacer en el País es dar importancia a la educación pública para incluir a las personas que conviven con la pobreza”.

En declaraciones a la revista literaria Trama, Aráoz expresó: “Mi relación con la escritura no está signada por una vocación específica como en mi caso pudo haber sido la música o la medicina, o la biología, quizás… a través de la escritura se me brindaba la única oportunidad de acceder a aquello que no pudiera ser destruido por los embates de lo cotidiano. La escritura -a falta de voz- se convertiría en el brazo armado que haría de mí una guerrera; con la palabra yo podría encerrar la acción, el movimiento, conquistarlos. Todos emprendemos, supongo, ese viaje de conquista en pos de la alegría, de la voz, de la gracia. Cada cual a su manera…”.

Día del Escritor

La fecha no es casual y encuentra su explicación en que un 13 de junio, pero de 1874, nació Leopoldo Lugones en Villa María del Río Seco, en el corazón de la provincia mediterránea de Córdoba. Entre muchas de las acciones y obras que emprendió, Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) que, luego del suicidio del poeta, estableció el día de su natalicio como el Día del Escritor.