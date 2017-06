AMPLIAR Homenaje a Lola Mora

12/06/2017 - Ingreso a la necrópolis

Realizaron un mural en homenaje a Lola Mora en el Cementerio del Oeste

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó un acto en homenaje a la artista Lola Mora en un nuevo aniversario de su fallecimiento, que se conmemoró el pasado 7 de junio. El evento tuvo lugar en el Cementerio del Oeste, en calle Asunción 150, donde descansan los restos de la destacada escultora tucumana

Durante el homenaje, fue inaugurado un mural realizado por el artista plástico Aníbal Fernández, que se destaca en el ingreso al cementerio, y se puso en escena una obra sobre la vida de Lola Mora a cargo del grupo teatral “Los Interpretes”.

De la actividad participaron el secretario de Desarrollo Social y Cultural, Oscar Velasco Imbaud, , la secretaria de Politicas Educativas, Susana Montaldo, la subsecretaria de Cultura y Deportes, Norma Torossi, y los directores de Cultura, Beatriz Morán, y de Cementerios, Carlos Petersen. Los funcionarios estuvieron acompañados por el legislador Alfredo “Fredy” Toscano y la ex parlamentaria Beatriz Ávila.

Al finalizar el evento, Velasco Imbaud elogió el mural realizado por Fernández como parte del homenaje a Lola Mora y destacó el valor histórico y cultural que tiene el Cementerio del Oeste como patrimonio de la Capital. “Es algo maravilloso, porque ahí se ve reflejada nuestra historia de Tucumán, nuestros gobernadores, los rectores de la Universidad, en este lugar descansan artistas y grandes personalidades que marcaron nuestra historia y por eso hemos elegido este lugar para el homenaje, como parte de la política del municipio para revalorizar nuestra cultura e identidad”, argumentó.

A su turno, Petersen destacó que se están organizando distintas actividades durante el mes de junio en homenaje a Lola Mora. “Hemos iniciado las actividades con la inauguración de este mural, además de una representación teatral basada en la vida de la artista; mientras queel 16 de este mes, se realizará un concierto de piano y cuerdas dirigido por el maestro Pablo Uriet”. El funcionario informó que “las actividades van a seguir el 23 de junio con la inauguración de un sitio donde se van exponer todas las obras de Lola Mora, en una exposición fotográfica que el municipio realizará de manera conjunta con la Facultad de artes de UNT”. Y adelantó que “para finalizar este homenaje, la Municipalidad va a inaugurar un monumento a Lola Mora, con una iluminación especial para resaltar la figura de esta gran tucumana”.

Por su parte, Ávila dijo que “se inauguró este mural para que todos los tucumanos lo puedan visitar, ya que muchos aún no saben que en el Cementerio del Oeste descansan los restos de Lola Mora”. La ex parlamentaria destacó la figura de la artista tucumana. “Fue una revolucionaria de su época, una artista comprometida con su comunidad, con la cultura, con el plano social, una verdadera transgresora, a quien hoy los tucumanos podemos seguir disfrutando a través de las obras magníficas que no ha dejado, no tan sólo en Tucumán y en Argentina, sino también en otros países”.

El artista plástico Aníbal Fernández dijo que la obra inaugurada durante el acto “forma parte de de una trilogía que tiene tres núcleos importantes: la personalidad de Monteagudo, la historia de la conquista y las personalidades mas destacadas cuyos restos descansan en el Cementerio del Oeste, entre ellas la emblemática Lola Mora”. Y agregó: “Para mí fue un honor hacer este mural, porque siempre he llevado a Lola Mora adentro. Dibujaba sus esculturas siempre, me impacto y no puedo dejar de admirarla”

El homenaje fue organizado por las direcciones de Cementerios y Cultura Municipal y el grupo "El Ingenio Mueve".