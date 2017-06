AMPLIAR Amaya se mostró junto a manzur y Jaldo

12/06/2017 - Estuvo en un acto junto a Manzur

Amaya: "Sigo afiliado al peronismo"

"No hace falta tener un carnet, el peronismo es una filosofía no importa si se está dentro o no de un partido o de un gobierno, lo importante es qué es lo que cómo político tenes que llevar a cabo", opinó Amaya.

Si bien conoce que hubo propuestas para que sea desafiliados del Partido Justicialista conducido por Beatríz Rojkés de Alperovich, pero que no prosperaron por lo que aclaró que el sigue siendo peronista.

"No hace falta tener un carnet, el peronismo es una filosofía no importa si se está dentro o no de un partido o de un gobierno, lo importante es qué es lo que cómo político tenes que llevar a cabo", opinó.

Si bien aseguró que no piensa en postularse, sino en su gestión, aseguró que trabajará desde el lugar que ocupe sobre todo para "recuperar la polítíca, perdida en Tucumán", según consideró, en el sentido de "cumplir con el compromiso a la gente sin importar a qué sector pertenezca. Tenemos que saber convivir, la gente no nos quiere peleando", señaló.

"No somos enemigos, tenemos que entender que desde el lugar que ocupamos José (Cano) y yo, vamos a trabajar siempre para ayudar a Tucumán", puntualizó.

Además entregó 250 casas junto al gobernador Juan Manzur en el barrio Manatial Sur, obras licitadas durante el gobierno de Cristina Fernández. El funcionario nacional sostuvo en el país hay un total de 40 mil viviendas que se espera entregar en este año, entre ellas las del Pro.Cre.Ar en Yerba Buena. Y en ese contexto, aseguró “Le estamos exigiendo a las provincias que no se demoren; todas están al día con sus certificados, la plata está”.

Durante su discuros, cuando nombró al presidente Macri una silbatina invadió el ambiente. "No debemos pelearnos" y aseguró que "hoy estamos todos juntos, más allá de la discusión política que es normal en la democracia. No somos enemigos, sino adversarios políticos".