AMPLIAR Cristina cuestionó al gobierno

08/06/2017 - Elecciones

"CFK: ¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?"

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió en las redes sociales al informe de Unicef, que estimó que el 47,7 por ciento de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica. CFK también rechazó nuevos ajustes que impulsaría el gobierno de Mauricio Macri.

“Ya les subieron las tarifas, el transporte, los alquileres, las prepagas, los peajes, las expensas, los remedios, los alimentos, no llegan a fin de mes, venden el auto, se mudan a departamentos más chicos, dejan de consumir primeras marcas, no pueden comprar nada en cuotas, y además pusieron techo a las paritarias”, enumeró la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus cuenta de Twitter y Facebook. Luego preguntó: “¿Qué más quiere que ajusten los argentinos?”.

Lo hizo tras compartir una nota que habla de los recortes que el presidente Mauricio Macri les habría exigido a sus ministros para 2018 en distintas áreas.

La ex mandataria también compartió la nota de Página/12 sobre la cifra de pobreza difundidas por Unicef. Según el organismo de Naciones Unidas hay 5,6 millones de niños pobres y, de ellos, 1,3 millón está en la indigencia.

“Unicef estimó que el 47,7 por ciento de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica”, destacó CFK. Añadió que “en términos absolutos, esto implica que hay en la Argentina 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria, de los que 1,3 millones están en extrema pobreza, es decir que sus ingresos son insuficientes para una canasta básica de alimentos”, completó.

Mientras tanto, la candidatura de la ex Presidenta para las legislativas de octubre sumó el respaldo de la CTA que conduce Hugo Yasky. Tanto la central obrera como el dirigente gremial publicaron en Twitter una foto de Cristina Kirchner con la leyenda "Para nosotros, es ella". "Ni resignación ni desesperanza: @CFKArgentina es nuestra candidata", escribió la cuenta de la CTA.